В Белгороде вновь завоют сирены

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Завтра, 16 января, в 10:20 в Белгороде проверят систему оповещения. На три минуты в городе включат электромеханические сирены и мощные акустические устройства в режиме речи. В 10:23 по некоторым улицам в городе проедет автомобиль с громкоговорителем.
Администрация Белгорода просит местных жителей сохранять спокойствие. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону 112.
Также в мэрии напомнили, что в Белгороде установлено 54 технических устройства для оповещения. В текущем году планируется установить ещё 47, в том числе систему установят в самых удалённых районах.
О проверке системы оповещения в регионе предупредил сегодня утром глава региона Вячеслав Гладков.