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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Сирены

В Белгороде вновь завоют сирены

15 января 2024, 10:03
Фото: Midjourney
Сирены

Системы оповещения проверят в Белгороде

Завтра на три минуты в столице региона включат электромеханические сирены и акустические устройства, а после проедет авто с громкоговорителем. Проверка системы начнётся в 10:20, сообщает мэрия Белгорода.

Завтра, 16 января, в 10:20 в Белгороде проверят систему оповещения. На три минуты в городе включат электромеханические сирены и мощные акустические устройства в режиме речи. В 10:23 по некоторым улицам в городе проедет автомобиль с громкоговорителем.

Администрация Белгорода просит местных жителей сохранять спокойствие. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону 112.

Также в мэрии напомнили, что в Белгороде установлено 54 технических устройства для оповещения. В текущем году планируется установить ещё 47, в том числе систему установят в самых удалённых районах.

О проверке системы оповещения в регионе предупредил сегодня утром глава региона Вячеслав Гладков.

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#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Проверка#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Алина Харина#Громкоговоритель#Сирена
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