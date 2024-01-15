В Белгороде вновь завоют сирены

Завтра, 16 января, в 10:20 в Белгороде проверят систему оповещения. На три минуты в городе включат электромеханические сирены и мощные акустические устройства в режиме речи. В 10:23 по некоторым улицам в городе проедет автомобиль с громкоговорителем.