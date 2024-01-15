Следите за объявлениями и не пугайтесь: Гладков предупредил белгородцев

В октябре стало известно, что дополнительно на системы оповещения в регионе потратят 350 млн рублей. Работу предлагалось проводить в два этапа. Сначала область закупала 638 устройств на 50 млн рублей, а потом ещё 500 на оставшиеся 300 млн рублей.