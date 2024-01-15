Следите за объявлениями и не пугайтесь: Гладков предупредил белгородцев

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Губернатор Вячеслав Гладков анонсировал новую проверку систем оповещения в Белгородской области. Она пройдёт 16 января.
Глава региона напомнил, что в конце 2023 года для четырёх белгородских муниципалитетов закупили допоборудование для систем оповещения. Средства на эти цели выделили из областного бюджета. Теперь планируется провести соответствующую проверку. Жителей просят не пугаться из-за учебной тревоги.
Завтра, 16 января, хотим сделать это — провести испытания системы. Поэтому просьба внимательно смотреть за объявлениями и не пугаться. Тревога будет учебной.
Вячеслав Гладков
Ранее сообщалось, что сирена появится ещё на четырёх улицах в Белгороде. Дополнительные системы оповещения хотели установить на Беловской, 6, Почтовой, 50а, в переулке Макаренко, 6 и на улице Газовиков, 47.
В октябре стало известно, что дополнительно на системы оповещения в регионе потратят 350 млн рублей. Работу предлагалось проводить в два этапа. Сначала область закупала 638 устройств на 50 млн рублей, а потом ещё 500 на оставшиеся 300 млн рублей.