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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Система оповещения

Следите за объявлениями и не пугайтесь: Гладков предупредил белгородцев

15 января 2024, 06:36
Фото: Midjourney
Система оповещения

В Белгородской области проверят системы оповещения

В конце прошлого года для четырёх районов Белгородской области закупили дополнительное оборудование для систем оповещения. 16 января его должны проверить, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков анонсировал новую проверку систем оповещения в Белгородской области. Она пройдёт 16 января.

Глава региона напомнил, что в конце 2023 года для четырёх белгородских муниципалитетов закупили допоборудование для систем оповещения. Средства на эти цели выделили из областного бюджета. Теперь планируется провести соответствующую проверку. Жителей просят не пугаться из-за учебной тревоги.

Завтра, 16 января, хотим сделать это — провести испытания системы. Поэтому просьба внимательно смотреть за объявлениями и не пугаться. Тревога будет учебной.
Вячеслав Гладков

Ранее сообщалось, что сирена появится ещё на четырёх улицах в Белгороде. Дополнительные системы оповещения хотели установить на Беловской, 6, Почтовой, 50а, в переулке Макаренко, 6 и на улице Газовиков, 47.

В октябре стало известно, что дополнительно на системы оповещения в регионе потратят 350 млн рублей. Работу предлагалось проводить в два этапа. Сначала область закупала 638 устройств на 50 млн рублей, а потом ещё 500 на оставшиеся 300 млн рублей.

350 млн на сирены: сколько ещё потратят на систему оповещения в Белгородской области
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#Белгородская область#Проверка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Учебная тревога#Тревога#Сирены
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