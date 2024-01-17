Слышно было не всем: белгородцы направили 800 жалоб на работу систем оповещения

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В Белгородской области 16 января проверили работу систем оповещения. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в правительство поступило более 800 обращений по итогам тестирования. Все обращения будут обработаны, добавил глава региона.
В 2024 году в области продолжат совершенствовать систему.
Ночь последняя показала, что это именно та система, которая зачастую спасает жизни наших жителей.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня ночью над областью сбили 11 украинских ракет и шесть беспилотников.
Накануне редакция Бел.Ру провела опрос и выяснила, сколько человек не услышали вой сирены. В опросе приняли участие 1776 человек. Большинство опрошенных, 919 респондентов, заявили, что сирену не слышали.
Ранее мы также писали, в каких районах Белгорода и области не слышали сирену. К примеру, на Харгоре сирена слышна не везде.