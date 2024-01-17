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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Системы оповещения

Слышно было не всем: белгородцы направили 800 жалоб на работу систем оповещения

17 января 2024, 07:54
Фото: Midjourney
Системы оповещения

Гладков подвёл итоги проверки систем оповещения в Белгородской области

Накануне в области прошла проверка работы систем оповещения. Сирены включали в Белгороде, районах и горокругах. Губернатор сообщил, что работы по улучшению систем оповещения будут продолжены.

В Белгородской области 16 января проверили работу систем оповещения. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в правительство поступило более 800 обращений по итогам тестирования. Все обращения будут обработаны, добавил глава региона.

В 2024 году в области продолжат совершенствовать систему.

Ночь последняя показала, что это именно та система, которая зачастую спасает жизни наших жителей.
Вячеслав Гладков

Напомним, что сегодня ночью над областью сбили 11 украинских ракет и шесть беспилотников.

Накануне редакция Бел.Ру провела опрос и выяснила, сколько человек не услышали вой сирены. В опросе приняли участие 1776 человек. Большинство опрошенных, 919 респондентов, заявили, что сирену не слышали.

Ранее мы также писали, в каких районах Белгорода и области не слышали сирену. К примеру, на Харгоре сирена слышна не везде.

Почти треть опрошенных белгородцев уверяют, что не слышали вой сирены
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Обращения#Система оповещения#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Сирена
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