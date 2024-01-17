Что известно о ночной массированной атаке на Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В 02:25 17 января белгородцы услышали первые взрывы в небе над столицей региона. МЧС объявило о ракетной опасности в Белгороде и районе. В 05:00 снова была объявлена ракетная опасность, над городом прозвучали взрывы. Местных жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.
По данным Минобороны РФ, над областью в районе двух часов ночи сбиты четыре украинских беспилотника и семь реактивных снарядов из РСЗО «Ольха». Обошлось без пострадавших. В ходе второй атаки дежурные средства ПВО уничтожили четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Также было перехвачено два украинских беспилотника.
После ночных атак повреждения зафиксировали в жилом доме в Белгородском районе. Там выбило окна, осколки также упали на крышу. Загорелась хозпостройка. В Ближней Игуменке было нарушено электроснабжение, в настоящий момент его уже восстановили. Помимо этого, повреждены оконные конструкции и автомобили.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в настоящий момент проводится подомовой обход. Губернатор отметил, что все повреждения постараются быстро восстановить.