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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Беспилотники

Что известно о ночной массированной атаке на Белгородскую область

17 января 2024, 07:23
Фото: Midjourney
Беспилотники

Белгородскую область атаковали 11 снарядами из РСЗО и шестью беспилотниками

Над подлёте к городу сбиты украинские беспилотники и ракеты. Есть повреждения. Подробнее — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Пво

В 02:25 17 января белгородцы услышали первые взрывы в небе над столицей региона. МЧС объявило о ракетной опасности в Белгороде и районе. В 05:00 снова была объявлена ракетная опасность, над городом прозвучали взрывы. Местных жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

По данным Минобороны РФ, над областью в районе двух часов ночи сбиты четыре украинских беспилотника и семь реактивных снарядов из РСЗО «Ольха». Обошлось без пострадавших. В ходе второй атаки дежурные средства ПВО уничтожили четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Также было перехвачено два украинских беспилотника.

После ночных атак повреждения зафиксировали в жилом доме в Белгородском районе. Там выбило окна, осколки также упали на крышу. Загорелась хозпостройка. В Ближней Игуменке было нарушено электроснабжение, в настоящий момент его уже восстановили. Помимо этого, повреждены оконные конструкции и автомобили.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в настоящий момент проводится подомовой обход. Губернатор отметил, что все повреждения постараются быстро восстановить.

Есть разрушения: Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область
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