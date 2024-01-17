Что известно о ночной массированной атаке на Белгородскую область

По данным Минобороны РФ, над областью в районе двух часов ночи сбиты четыре украинских беспилотника и семь реактивных снарядов из РСЗО «Ольха». Обошлось без пострадавших. В ходе второй атаки дежурные средства ПВО уничтожили четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Также было перехвачено два украинских беспилотника.