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Published Сегодня, 06:42

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Окна

Есть разрушения: Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область

17 января 2024, 06:42
Фото: 1MI
Окна

Окна домов и автомобили пострадали при ночной атаке ВСУ на Белгородскую область

Ночью 17 января над областью система ПВО сбила украинские снаряды и беспилотники. Зафиксированы повреждения от осколков сбитых целей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, минувшей ночью в областном центре, Белгородском районе и Шебекинском округе работала система ПВО. В Ближней Игуменке было нарушено электроснабжение, в настоящий момент его уже восстановили.

Также есть повреждения от осколков после сбитых целей — повреждены оконные конструкции и автомобили.

В настоящий момент проводится подомовой обход.

Атак минувшей ночью было две. В результате первой ПВО уничтожила семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника. В результате второй ликвидированы четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир» и два БПЛА.

Вторая атака за ночь: ВСУ вновь ударили по Белгородской области из РСЗО «Вампир»
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