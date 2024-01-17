Есть разрушения: Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
По словам губернатора, минувшей ночью в областном центре, Белгородском районе и Шебекинском округе работала система ПВО. В Ближней Игуменке было нарушено электроснабжение, в настоящий момент его уже восстановили.
Также есть повреждения от осколков после сбитых целей — повреждены оконные конструкции и автомобили.
В настоящий момент проводится подомовой обход.
Атак минувшей ночью было две. В результате первой ПВО уничтожила семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника. В результате второй ликвидированы четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир» и два БПЛА.