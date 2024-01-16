Из-за обстрела приграничья пострадали дома и сельхозтехника

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Стало известно о новом обстреле Брянской области со стороны Украины. 16 января противник атаковал село Курковичи Стародубского муниципального округа.
По данным губернатора региона Александра Богомаза, среди мирных жителей никто не пострадал. В селе зафиксировали повреждения. Пострадали четыре частных дома, сельхозтехника, хозпостройка. В населённом пункте нарушено электроснабжение.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Аварийные бригады уже начали восстановительные работы.
До этого Брянскую область пытался атаковать украинский беспилотник. Летательный аппарат сбили над Суземским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее БПЛА противника атаковали Орловскую область. Два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса, ещё один рухнул на нежилое здание. Пострадали три человека.