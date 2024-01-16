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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Разрушения после обстрела, фото тематическое

Из-за обстрела приграничья пострадали дома и сельхозтехника

16 января 2024, 13:31
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

Брянский губернатор сообщил об очередном обстреле региона со стороны Украины

ВСУ атаковали приграничное село Курковичи. Среди мирных жителей никто не пострадал. Повреждения зафиксировали в четырёх частных домах, пишут «Брянские новости».
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Обстрел

Стало известно о новом обстреле Брянской области со стороны Украины. 16 января противник атаковал село Курковичи Стародубского муниципального округа.

По данным губернатора региона Александра Богомаза, среди мирных жителей никто не пострадал. В селе зафиксировали повреждения. Пострадали четыре частных дома, сельхозтехника, хозпостройка. В населённом пункте нарушено электроснабжение.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Аварийные бригады уже начали восстановительные работы.

До этого Брянскую область пытался атаковать украинский беспилотник. Летательный аппарат сбили над Суземским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее БПЛА противника атаковали Орловскую область. Два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса, ещё один рухнул на нежилое здание. Пострадали три человека.

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#Происшествия#Брянская область#Наталья Корявых#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александр Богомаз
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