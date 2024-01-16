Сирены снова слышно не везде, а на улицах Белгорода прохожих избивают подростки

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодня, 16 января, во всех районах Белгородской области проверяли работу систем оповещения. Жителей региона о проверке предупреждали.
В этот раз сирена была слышна лучше, однако всё равно дошла не до всех белгородцев. Редакция Бел.Ру выяснила, где устройства было слышно хорошо, где — тихо, а в каких местах не слышно вовсе.
Так, хорошо систему оповещения слышали жители Белгорода в районе кинотеатра «Русич», в центре города, на Старом городе, в районе улицы Калинина и СНТ «Луч», на улице Попова, около Центрального парка, а также в районе 5-го Заводского переулка. Несмотря на это, в помещениях на улицах Костюкова и 5 Августа оповещения приходилось прислушиваться.
Хорошая слышимость была в Белгородском районе: в посёлках Северный и Дубовое. В Ракитном жителям пришлось прислушиваться к сирене, а на бульваре Юности в Белгороде устройства оповещения не было слышно вообще.
По словам читателей, сирену не было слышно в микрорайоне Улитка, на Народном бульваре, на улице Щорса (дом №57), в Ближней Игуменке, на пересечении проспекта Ватутина и улице Губкина в Белгороде, а также в районе остановки «Водстрой».
Сегодня стало известно, что руководителем комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода стала Светлана Рулёва. О кадровых изменениях сообщили на официальном сайте мэрии.
Известно, что Рулёва с апреля 2019 года по 2022 год уже возглавляла комитет. В феврале 2022 года на эту должность пришёл Андрей Дятлов, а Рулёва стала его заместителем. Спустя год Дятлов покинул пост из-за истечения срока трудового договора.
Вчера, 15 января, также стало известно о назначении Антона Лупандина на должность главного архитектора Белгородского района. Он более десяти лет работал в сфере архитектуры и строительства.
В соцсетях начали распространять видеозаписи, на которых несовершеннолетние парни избивают прохожих и своих знакомых. Снятую на видео жестокость один из участников публиковал в своём Telegram-канале.
Видеозаписи заметили сотрудники правоохранительных органов региона: предполагается, что подростки совершают противоправные действия на улицах Белгорода. Полиция организовала проверку. В настоящий момент устанавливаются личности запечатлённых на видеозаписях молодых людей, а также все обстоятельства произошедшего.
Автор канала тем временем уже удалил некоторые видеозаписи с избиениями людей.
Спустя время стало известно о возбуждённом уголовном деле по признакам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ — до семи лет лишения свободы). Полицейские принимают меры по задержанию подозреваемых. Сообщается, что трое из них ранее были судимы.
Уже ведётся допрос одного из потерпевших.