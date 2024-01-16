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Банда

Сирены снова слышно не везде, а на улицах Белгорода прохожих избивают подростки

16 января 2024, 15:30
Фото: Midjourney
Банда
Во вторник белгородцы обсуждали слышимость сирен, а также кадровые перестановки в администрации областного центра. Помимо этого, горожанам рассказали о группе подростков, которая избивает прохожих и снимает это на видео. Подробности — в итогах дня от Бел.Ру.

Что по сиренам?

Сегодня, 16 января, во всех районах Белгородской области проверяли работу систем оповещения. Жителей региона о проверке предупреждали.

В этот раз сирена была слышна лучше, однако всё равно дошла не до всех белгородцев. Редакция Бел.Ру выяснила, где устройства было слышно хорошо, где — тихо, а в каких местах не слышно вовсе.

Так, хорошо систему оповещения слышали жители Белгорода в районе кинотеатра «Русич», в центре города, на Старом городе, в районе улицы Калинина и СНТ «Луч», на улице Попова, около Центрального парка, а также в районе 5-го Заводского переулка. Несмотря на это, в помещениях на улицах Костюкова и 5 Августа оповещения приходилось прислушиваться.

Хорошая слышимость была в Белгородском районе: в посёлках Северный и Дубовое. В Ракитном жителям пришлось прислушиваться к сирене, а на бульваре Юности в Белгороде устройства оповещения не было слышно вообще.

По словам читателей, сирену не было слышно в микрорайоне Улитка, на Народном бульваре, на улице Щорса (дом №57), в Ближней Игуменке, на пересечении проспекта Ватутина и улице Губкина в Белгороде, а также в районе остановки «Водстрой».

В центре слышно, а на Харгоре нет: где белгородцы не услышали вой сирены
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Первые перестановки в мэрии

Сегодня стало известно, что руководителем комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода стала Светлана Рулёва. О кадровых изменениях сообщили на официальном сайте мэрии.

Известно, что Рулёва с апреля 2019 года по 2022 год уже возглавляла комитет. В феврале 2022 года на эту должность пришёл Андрей Дятлов, а Рулёва стала его заместителем. Спустя год Дятлов покинул пост из-за истечения срока трудового договора.

Вчера, 15 января, также стало известно о назначении Антона Лупандина на должность главного архитектора Белгородского района. Он более десяти лет работал в сфере архитектуры и строительства.

Стало известно о кадровых перестановках в мэрии Белгорода
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Жестокие подростки в Белгороде

В соцсетях начали распространять видеозаписи, на которых несовершеннолетние парни избивают прохожих и своих знакомых. Снятую на видео жестокость один из участников публиковал в своём Telegram-канале.

Видеозаписи заметили сотрудники правоохранительных органов региона: предполагается, что подростки совершают противоправные действия на улицах Белгорода. Полиция организовала проверку. В настоящий момент устанавливаются личности запечатлённых на видеозаписях молодых людей, а также все обстоятельства произошедшего.

Автор канала тем временем уже удалил некоторые видеозаписи с избиениями людей.

Спустя время стало известно о возбуждённом уголовном деле по признакам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ — до семи лет лишения свободы). Полицейские принимают меры по задержанию подозреваемых. Сообщается, что трое из них ранее были судимы.

Уже ведётся допрос одного из потерпевших.

Полиция найдёт подростков, которые на видео избивают прохожих белгородцев
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