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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:30

Адвокат о ситуации с Халаимовым

Взгляд адвоката: как ситуацию с фирмами Халаимова видит закон и чего следует избегать

22 декабря 2023, 05:30
Фото: 1MI
Адвокат о ситуации с Халаимовым

Адвокат рассказал, что нужно делать клиентам Халаимова при разрешении споров

Редакция Бел.Ру связалась с адвокатом бюро GK legal defenders, чтобы узнать, как произошедшее видит специалист в юридической сфере. Александр Гордеев дал советы, как пострадавшие могут решить свою проблему, что могут предпринять, к чему стоит им готовиться и, главное, чего им нужно избегать.

Массовое распространение скандал, связанный с Александром Халаимовым и его туристическими агентствами, получил относительно недавно, перешагнув черту точечных жалоб и публикаций пострадавших туристов. Многие из них обращались за услугами предпринимателя не в первый раз, что вызвало огромный резонанс. К тому же ситуация не перестаёт разрастаться и, как считает адвокат Александр Гордеев, становится похоже на то, что она выйдет за пределы не только Белгорода, но и Белгородской области. Также он отмечает, что законодательство о защите прав потребителя действует и в рамках отношений по предоставлению туристических услуг, о чём не стоит забывать в таком случае.

«Если по существу, то вопрос, конечно, не однозначный и здесь существует множество юридических вопросов и подводных камней, которые не позволяют говорить об очевидном разрешении ситуации».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders
Адвокат Александр ГордеевАдвокат Александр Гордеев
Адвокат Александр ГордеевАдвокат Александр Гордеев
Адвокат Александр Гордеев
Фото: Адвокатское бюро GK legal defenders

Всего специалист выделил три группы пострадавших с потребительской стороны:

  • Первая группа — люди, которые заключили договор на предоставление туристических услуг и оплатили его через банковский счёт турагента.
  • Вторая группа — те, кто заключил письменный договор на отдельные услуги, такие как бронирование отеля или заказ трансфера, «который не является туристической путёвкой как продуктом продажи».
  • Третья группа — это клиенты, которые отправили деньги Александру Халаимову, его родственникам или друзьям без какого-либо официального договора.

Первая группа

Александр Гордеев объясняет, что при непосредственном наличии и существовании договора между туристом, турагентом и туроператором необходимо выяснить, осуществлял ли турагент, т. е. фирма Халаимова, перевод денежных средств туроператору. Если деньги отправили, но поездка не состоялась, то можно обратиться к туроператору с просьбой вернуть эти денежные средства.

«Если же будет получен отказ, то необходимо обратиться в суд с иском о возврате денежных средств с учетом положений законодательства о защите прав потребителей. Нужно принимать во внимание, что деятельность туроператоров страхуется, а значит — и возврат денежных средств можно осуществить быстрее и проще».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders

Более сложная ситуация складывается в случае, если денежные средства туроператор от турагента не получал, даже при наличии договора. При этих условиях обязать осуществить возврат уже турагента имеет право суд.

О ситуации отсутствия денег у турагента, т. е. фирмы Александра Халаимова, как турагента, расскажем в другом подпункте.

Вторая группа

В этом случае, поясняет юрист, туроператора в принципе нет. Здесь уже появляется необходимость установить, переводил ли он денежные средства для оплаты тех самых отдельных услуг. Так требование возврата денег осуществляется как за неоказанные услуги.

«Сложность будет и в случае, если его компанией такие переводы не осуществлялись, а значит, как и в ситуации, рассмотренной выше, потребитель может оказаться в ситуации, когда взять с юридического лица, у которого ничего нет, будет просто нечего».

Третья группа

Здесь необходимы доказательства того, что денежные средства поступили в качестве платы за оказание услуг. Оптимально возможным вариантом при этом Александр Гордеев называет подачу искового заявления о неосновательном обогащении, которое позволит получить решение о возврате денежных средств, если денежный перевод будет отрицаться тем, кто его получил. Либо же можно получить решение, которое подтвердит договорные отношения с Александром Халаимовым.

«В силу так называемой преюдиции, факты, установленные в решении суда, в данном случае — факт признания наличия договора, не нуждаются в повторном доказательстве, а значит, можно будет заявить уже другой иск — о возврате и компенсациях в связи с неисполнением договорных обязательств. Здесь, конечно, тоже есть множество нюансов и правовых вопросов, но это возможное юридическое решение».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders
Групп пострадавших в ситуации несколькоГрупп пострадавших в ситуации несколько
Групп пострадавших в ситуации несколько
Фото: 1MI

Возможный прогноз

Гордеев предупреждает, что выиграть судебное разбирательство не равнозначно стопроцентному возврату денег здесь и сейчас:

«В данном случае, скорее, можно прогнозировать, что имущества и денежных средств как на счетах Александра Халаимова, так и на учреждённых или возглавляемых им юридических лицах, скорее всего нет, а значит, потребуется проведение целой серии правовых действий и процедур по возможному установлению пути поиска имущества и денег, которые ранее поступали на соответствующие счета».

Для того, чтобы законно и юридически правильно назвать действия Халаимова мошенничеством, необходимо установить и доказать существование такого умысла.

Конечно, важным является и то, что в рамках уголовного дела безусловно есть право заявить гражданский иск, но, опять же, возникнет вопрос, а есть ли имущество, на которое потом можно обратить взыскание?

«Наличие многих требований и отсутствие соответствующих возможностей может позволить для Александра Халаимова и организованных им компаний уйти в процедуры банкротства, которые не факт, что позволят сформировать конкурсную массу, достаточную для удовлетворения всех требований кредиторов, в нашем случае — пострадавших от его действий туристов».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders
Прогноз и перспективы развития ситуации с Александром ХалаимовымПрогноз и перспективы развития ситуации с Александром Халаимовым
Прогноз и перспективы развития ситуации с Александром Халаимовым
Фото: 1MI

Но не всё так пессимистично

При отсутствии денежных средств, имущества или при проведении процедуры несостоятельности (банкротства) возможно следующее: поставить вопрос о правомерности прошедших денежных операций, т. е. узнать ответ на вопрос, куда и на что оказались потрачены деньги пострадавших туристов.

«Безусловно, потребуется анализ совершённых операций по тратам денежных средств, которые поступали на счета компании и его владельцев, возможно, часть денежных средств можно будет вернуть, но это будет не быстрый и трудоёмкий процесс по оспариванию таких переводов и возврата средств и имущества, но по его итогу, возможно, получится вернуть большую часть средств туристов».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders

Что следует помнить туристам, чтобы самим не попасть под суд?

Существует такое понятие, как кибербуллинг, напоминает адвокат, т. е. травля или запугивание в интернете. Подобные действия устанавливают и в отношении гражданина, и в отношении компании.

«Недопустимы как сами угрозы, которые могут образовать самостоятельный состав уголовного преступления (ст. 119 УК РФ), так и распространение в социальных и иных сетях интернет информации, которая в последующем может послужить для Александра Халаимова поводом к обращению в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders

В современном мире бизнеса и права, рассказывает мужчина, часто встречаются ситуации, когда компании или отдельные лица подвергаются кибербуллингу. Его цель — нанести ощутимый ущерб и обеспечить им отток клиентов. В последствии выяснялось, что такие действия саботировали и конкретные конкуренты. Так, удаётся доказать, что действия — преднамеренные и целенаправленные.

«Предполагается, что всё-таки в настоящем случае это не подобная ситуация, но стоит сохранять спокойствие всем участникам и доверить разрешение вопроса соответствующим органам и привлекаемым специалистам для нахождения пути выхода из неё», — утверждает специалист.

Александр Гордеев считает необходимым напомнить и том, что возникновение проблем в сфере туризма в истории современной России явление не новое:

«Мы все прекрасно помним сложные времена для туристической отрасли, связанные с вводимыми во всём мире мерами в связи с COVID-19. С последующими проблемами, связанными с санкциями».
Кибербуллинг наказуемКибербуллинг наказуем
Кибербуллинг наказуем
Фото: 1MI
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