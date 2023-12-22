Взгляд адвоката: как ситуацию с фирмами Халаимова видит закон и чего следует избегать

Массовое распространение скандал, связанный с Александром Халаимовым и его туристическими агентствами, получил относительно недавно, перешагнув черту точечных жалоб и публикаций пострадавших туристов. Многие из них обращались за услугами предпринимателя не в первый раз, что вызвало огромный резонанс. К тому же ситуация не перестаёт разрастаться и, как считает адвокат Александр Гордеев, становится похоже на то, что она выйдет за пределы не только Белгорода, но и Белгородской области. Также он отмечает, что законодательство о защите прав потребителя действует и в рамках отношений по предоставлению туристических услуг, о чём не стоит забывать в таком случае.