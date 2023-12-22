Взгляд адвоката: как ситуацию с фирмами Халаимова видит закон и чего следует избегать

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Массовое распространение скандал, связанный с Александром Халаимовым и его туристическими агентствами, получил относительно недавно, перешагнув черту точечных жалоб и публикаций пострадавших туристов. Многие из них обращались за услугами предпринимателя не в первый раз, что вызвало огромный резонанс. К тому же ситуация не перестаёт разрастаться и, как считает адвокат Александр Гордеев, становится похоже на то, что она выйдет за пределы не только Белгорода, но и Белгородской области. Также он отмечает, что законодательство о защите прав потребителя действует и в рамках отношений по предоставлению туристических услуг, о чём не стоит забывать в таком случае.
«Если по существу, то вопрос, конечно, не однозначный и здесь существует множество юридических вопросов и подводных камней, которые не позволяют говорить об очевидном разрешении ситуации».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders
Всего специалист выделил три группы пострадавших с потребительской стороны:
Александр Гордеев объясняет, что при непосредственном наличии и существовании договора между туристом, турагентом и туроператором необходимо выяснить, осуществлял ли турагент, т. е. фирма Халаимова, перевод денежных средств туроператору. Если деньги отправили, но поездка не состоялась, то можно обратиться к туроператору с просьбой вернуть эти денежные средства.
«Если же будет получен отказ, то необходимо обратиться в суд с иском о возврате денежных средств с учетом положений законодательства о защите прав потребителей. Нужно принимать во внимание, что деятельность туроператоров страхуется, а значит — и возврат денежных средств можно осуществить быстрее и проще».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders
Более сложная ситуация складывается в случае, если денежные средства туроператор от турагента не получал, даже при наличии договора. При этих условиях обязать осуществить возврат уже турагента имеет право суд.
О ситуации отсутствия денег у турагента, т. е. фирмы Александра Халаимова, как турагента, расскажем в другом подпункте.
В этом случае, поясняет юрист, туроператора в принципе нет. Здесь уже появляется необходимость установить, переводил ли он денежные средства для оплаты тех самых отдельных услуг. Так требование возврата денег осуществляется как за неоказанные услуги.
«Сложность будет и в случае, если его компанией такие переводы не осуществлялись, а значит, как и в ситуации, рассмотренной выше, потребитель может оказаться в ситуации, когда взять с юридического лица, у которого ничего нет, будет просто нечего».
Здесь необходимы доказательства того, что денежные средства поступили в качестве платы за оказание услуг. Оптимально возможным вариантом при этом Александр Гордеев называет подачу искового заявления о неосновательном обогащении, которое позволит получить решение о возврате денежных средств, если денежный перевод будет отрицаться тем, кто его получил. Либо же можно получить решение, которое подтвердит договорные отношения с Александром Халаимовым.
«В силу так называемой преюдиции, факты, установленные в решении суда, в данном случае — факт признания наличия договора, не нуждаются в повторном доказательстве, а значит, можно будет заявить уже другой иск — о возврате и компенсациях в связи с неисполнением договорных обязательств. Здесь, конечно, тоже есть множество нюансов и правовых вопросов, но это возможное юридическое решение».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders
Гордеев предупреждает, что выиграть судебное разбирательство не равнозначно стопроцентному возврату денег здесь и сейчас:
«В данном случае, скорее, можно прогнозировать, что имущества и денежных средств как на счетах Александра Халаимова, так и на учреждённых или возглавляемых им юридических лицах, скорее всего нет, а значит, потребуется проведение целой серии правовых действий и процедур по возможному установлению пути поиска имущества и денег, которые ранее поступали на соответствующие счета».
Для того, чтобы законно и юридически правильно назвать действия Халаимова мошенничеством, необходимо установить и доказать существование такого умысла.
Конечно, важным является и то, что в рамках уголовного дела безусловно есть право заявить гражданский иск, но, опять же, возникнет вопрос, а есть ли имущество, на которое потом можно обратить взыскание?
«Наличие многих требований и отсутствие соответствующих возможностей может позволить для Александра Халаимова и организованных им компаний уйти в процедуры банкротства, которые не факт, что позволят сформировать конкурсную массу, достаточную для удовлетворения всех требований кредиторов, в нашем случае — пострадавших от его действий туристов».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders
При отсутствии денежных средств, имущества или при проведении процедуры несостоятельности (банкротства) возможно следующее: поставить вопрос о правомерности прошедших денежных операций, т. е. узнать ответ на вопрос, куда и на что оказались потрачены деньги пострадавших туристов.
«Безусловно, потребуется анализ совершённых операций по тратам денежных средств, которые поступали на счета компании и его владельцев, возможно, часть денежных средств можно будет вернуть, но это будет не быстрый и трудоёмкий процесс по оспариванию таких переводов и возврата средств и имущества, но по его итогу, возможно, получится вернуть большую часть средств туристов».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders
Существует такое понятие, как кибербуллинг, напоминает адвокат, т. е. травля или запугивание в интернете. Подобные действия устанавливают и в отношении гражданина, и в отношении компании.
«Недопустимы как сами угрозы, которые могут образовать самостоятельный состав уголовного преступления (ст. 119 УК РФ), так и распространение в социальных и иных сетях интернет информации, которая в последующем может послужить для Александра Халаимова поводом к обращению в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации».
Александр Гордеев, адвокат адвокатского бюро GK legal defenders
В современном мире бизнеса и права, рассказывает мужчина, часто встречаются ситуации, когда компании или отдельные лица подвергаются кибербуллингу. Его цель — нанести ощутимый ущерб и обеспечить им отток клиентов. В последствии выяснялось, что такие действия саботировали и конкретные конкуренты. Так, удаётся доказать, что действия — преднамеренные и целенаправленные.
«Предполагается, что всё-таки в настоящем случае это не подобная ситуация, но стоит сохранять спокойствие всем участникам и доверить разрешение вопроса соответствующим органам и привлекаемым специалистам для нахождения пути выхода из неё», — утверждает специалист.
Александр Гордеев считает необходимым напомнить и том, что возникновение проблем в сфере туризма в истории современной России явление не новое:
«Мы все прекрасно помним сложные времена для туристической отрасли, связанные с вводимыми во всём мире мерами в связи с COVID-19. С последующими проблемами, связанными с санкциями».