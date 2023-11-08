Более 5500 военных белгородцев получили меры поддержки с начала СВО

А семьи сотрудников силовых структур — участников СВО с 1 ноября будут получать ежемесячно выплату на детей в размере 3000 рублей и 15 тысяч рублей единожды в год. Также семьи данной категории могут претендовать на выплату в 50 тысяч рублей при рождении ребёнка.