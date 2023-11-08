Более 5500 военных белгородцев получили меры поддержки с начала СВО

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По решению главы региона Вячеслава Гладкова, с 1 ноября жители области, которые вступили в ряды частных военных компаний, и солдаты, проходившие срочную службу и подписавшие контракты с Минобороны, смогут получить единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.
Как отметила Батанова, всего данный вид помощи уже получили более 5500 участников СВО из Белгородской области. После изменений с 1 ноября региональное министерство соцзащиты предполагает, что за выплатами обратятся ещё порядка 2000 белгородцев.
А семьи сотрудников силовых структур — участников СВО с 1 ноября будут получать ежемесячно выплату на детей в размере 3000 рублей и 15 тысяч рублей единожды в год. Также семьи данной категории могут претендовать на выплату в 50 тысяч рублей при рождении ребёнка.