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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Более 5500 военных белгородцев получили меры поддержки с начала СВО

Более 5500 военных белгородцев получили меры поддержки с начала СВО

8 ноября 2023, 14:28
Фото: Midjourney
Об этом сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова. После изменений с 1 ноября на помощь будут претендовать ещё около 2000 человек.
Сюжет
Семья

По решению главы региона Вячеслава Гладкова, с 1 ноября жители области, которые вступили в ряды частных военных компаний, и солдаты, проходившие срочную службу и подписавшие контракты с Минобороны, смогут получить единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Как отметила Батанова, всего данный вид помощи уже получили более 5500 участников СВО из Белгородской области. После изменений с 1 ноября региональное министерство соцзащиты предполагает, что за выплатами обратятся ещё порядка 2000 белгородцев.

А семьи сотрудников силовых структур — участников СВО с 1 ноября будут получать ежемесячно выплату на детей в размере 3000 рублей и 15 тысяч рублей единожды в год. Также семьи данной категории могут претендовать на выплату в 50 тысяч рублей при рождении ребёнка.

Заявления на получение выплат на участников СВО могут подать родные белгородцев
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#Белгородская область#Семья#Выплаты#Белгород#Кристина Семенчук#Семьи#СВО
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