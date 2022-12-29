В белгородский союз поддержки матерей и жён военных поступило более 4 тыс. обращений

28 декабря глава региона Вячеслав Гладков пообщался с представителями «Союза поддержки матерей и жён военнослужащих, которые находятся в зоне СВО». По словам губернатора, за три месяца в центр поступило 4300 обращений.
Собравшиеся обсудили дополнительные меры поддержки семей участников СВО, среди них — организация летнего оздоровительного отдыха для детей. Вячеслав Гладков отметил, что также следует составить и программы для реабилитации военнослужащих, их матерей и жён.
Союз поддержки матерей и жён военнослужащих начал работу в конце сентября по инициативе областного Совета женщин. Сейчас центры представлены во всех муниципалитетах.
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