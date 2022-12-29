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В белгородский союз поддержки матерей и жён военных поступило более 4 тыс. обращений

Сегодня, 14:07
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Центры в регионе работают три месяца. Накануне с активистами белгородского союза встретился губернатор Вячеслав Гладков. Участники обсудили дополнительные меры поддержки семей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

28 декабря глава региона Вячеслав Гладков пообщался с представителями «Союза поддержки матерей и жён военнослужащих, которые находятся в зоне СВО». По словам губернатора, за три месяца в центр поступило 4300 обращений.

Собравшиеся обсудили дополнительные меры поддержки семей участников СВО, среди них — организация летнего оздоровительного отдыха для детей. Вячеслав Гладков отметил, что также следует составить и программы для реабилитации военнослужащих, их матерей и жён.

Союз поддержки матерей и жён военнослужащих начал работу в конце сентября по инициативе областного Совета женщин. Сейчас центры представлены во всех муниципалитетах.

Задать вопросы можно по телефону 8 (4722) 23-29-72. Филиалы в Белгороде открыты по адресам ул. Щорса, 15 и пр-т Б. Хмельницкого, 38. Время работы — с 9:00 до 18:00.

Белгородцы более тысячи раз обратились в союз поддержки матерей и жён военнослужащих
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Союз поддержки матерей и жён военнослужащих
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