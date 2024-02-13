«Это компенсация лишений»: белгородцы массово просят ввести статус «Дети СВО»

Женщина объяснила, что белгородские дети на протяжении двух лет живут в условиях приграничного региона, более десяти месяцев учатся в дистанционном формате, из-за чего сократилась продолжительность уроков до 66% от плановых рабочих программ, стали меньше общаться со своими сверстниками из-за постоянной угрозы обстрелов.