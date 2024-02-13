«Это компенсация лишений»: белгородцы массово просят ввести статус «Дети СВО»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Белгородка предложила чиновникам региона обратиться к президенту России Владимиру Путину и попросить присвоить детям области статус «Дети СВО».
Женщина объяснила, что белгородские дети на протяжении двух лет живут в условиях приграничного региона, более десяти месяцев учатся в дистанционном формате, из-за чего сократилась продолжительность уроков до 66% от плановых рабочих программ, стали меньше общаться со своими сверстниками из-за постоянной угрозы обстрелов.
Благодаря статусу, считает женщина, дети смогут получить льготы и меры соцподдержки, в число которых могут войти:
Многие белгородцы согласились с выдвинутым женщиной предложением и попросили обратить на него внимание. Однако пока идею официально не прокомментировали.
Напомним, что ещё в феврале 2023 года в Госдуме заявили об инициативе присваивать юным белгородцам статус «Дети СВО». Однако это всё осталось на этапе обсуждений.
Вместе с тем уже точно решено, что раненным при обстрелах детям присвоят статус пострадавших в ходе СВО.