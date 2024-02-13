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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Дети

«Это компенсация лишений»: белгородцы массово просят ввести статус «Дети СВО»

13 февраля 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Родители юных белгородцев просят присвоить им статус «Дети СВО»

Одна из жительниц региона попросила областное правительство предложить федеральному ввести статус «Дети СВО», чтобы белгородские дети смогли получить поддержку от государства. С таким предложением согласились многие родители области.

Белгородка предложила чиновникам региона обратиться к президенту России Владимиру Путину и попросить присвоить детям области статус «Дети СВО».

Женщина объяснила, что белгородские дети на протяжении двух лет живут в условиях приграничного региона, более десяти месяцев учатся в дистанционном формате, из-за чего сократилась продолжительность уроков до 66% от плановых рабочих программ, стали меньше общаться со своими сверстниками из-за постоянной угрозы обстрелов.

Благодаря статусу, считает женщина, дети смогут получить льготы и меры соцподдержки, в число которых могут войти:

  • упрощённое поступление в вузы региона или страны;
  • материальная поддержка;
  • снижение стоимости обучения;
  • предоставление рассрочки на платные образовательные услуги;
  • бесплатные медицинские услуги, которые не оплачиваются по ОМС;
  • предоставление ежегодного оздоровительного отдыха.

Многие белгородцы согласились с выдвинутым женщиной предложением и попросили обратить на него внимание. Однако пока идею официально не прокомментировали.

Напомним, что ещё в феврале 2023 года в Госдуме заявили об инициативе присваивать юным белгородцам статус «Дети СВО». Однако это всё осталось на этапе обсуждений.

Вместе с тем уже точно решено, что раненным при обстрелах детям присвоят статус пострадавших в ходе СВО.

Раненные при обстрелах Белгорода дети получат статус пострадавших в ходе СВО
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#Общество#Белгородская область#Статус#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Александра Склярова#Дети СВО
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