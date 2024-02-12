«Сделали музыку громче»: в аквапарке не предупредили белгородцев об обстреле?

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Белгородцы, которые недавно посещали аквапарк, заявили, что сотрудники при обстреле якобы громко включили музыку, чтобы не было слышно обстрелов и включённую на улице сирену.
«Никто даже не удосужился спустить людей в безопасное место. Просьба разобраться с этим безобразием», — попросила возмущённая женщина.
Глава Белгородского района Анна Куташова отметила, что уже направила руководству аквапарка «Лазурный» обращение женщины, чтобы те разобрались в случившемся и приняли меры.
Другая жительница, как отметил Telegram-канал «Белгородский Андеграунд», пожаловалась на администрацию кинотеатра «Русич». Во время киносеанса, на котором белгородка была вместе с дочерью, в городе объявили ракетную опасность. Однако ни одного оповещения внутри кинотеатра якобы не было.
«То есть продолжился сеанс, и никто вообще не зашёл, не сообщил, что людям необходимо пройти в укрытия. В зале находились дети. Это просто возмутительно! Примите, пожалуйста, меры», — написала женщина.
На её обращение местные власти или администрация кинотеатра пока никак не отреагировали.