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Аквапарк

«Сделали музыку громче»: в аквапарке не предупредили белгородцев об обстреле?

12 февраля 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Аквапарк

Белгородцы жалуются, что в аквапарке и кинотеатре их не предупредили об обстреле

Некоторые жители пожаловались на администрацию аквапарка «Лазурный» и кинотеатра «Русич». По словам белгородцев, во время ракетной опасности сотрудники не предупредили посетителей и не проводили их в подвальное помещение. На одно из обращений отреагировала глава Белгородского района.

Белгородцы, которые недавно посещали аквапарк, заявили, что сотрудники при обстреле якобы громко включили музыку, чтобы не было слышно обстрелов и включённую на улице сирену.

«Никто даже не удосужился спустить людей в безопасное место. Просьба разобраться с этим безобразием», — попросила возмущённая женщина.

Глава Белгородского района Анна Куташова отметила, что уже направила руководству аквапарка «Лазурный» обращение женщины, чтобы те разобрались в случившемся и приняли меры.

Другая жительница, как отметил Telegram-канал «Белгородский Андеграунд», пожаловалась на администрацию кинотеатра «Русич». Во время киносеанса, на котором белгородка была вместе с дочерью, в городе объявили ракетную опасность. Однако ни одного оповещения внутри кинотеатра якобы не было.

«То есть продолжился сеанс, и никто вообще не зашёл, не сообщил, что людям необходимо пройти в укрытия. В зале находились дети. Это просто возмутительно! Примите, пожалуйста, меры», — написала женщина.

На её обращение местные власти или администрация кинотеатра пока никак не отреагировали.

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#Общество#Белгородская область#Аквапарк#Кинотеатр#Русич#Новости Белгорода#Белгород#Анна Куташова#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
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