«Сделали музыку громче»: в аквапарке не предупредили белгородцев об обстреле?

Другая жительница, как отметил Telegram-канал «Белгородский Андеграунд», пожаловалась на администрацию кинотеатра «Русич». Во время киносеанса, на котором белгородка была вместе с дочерью, в городе объявили ракетную опасность. Однако ни одного оповещения внутри кинотеатра якобы не было.