«Выросшие под разрывы снарядов»: юные белгородцы могут получить статус «Дети СВО»

Статус «Дети СВО» предлагают ввести в регионах, которые подвергаются обстрелам ВСУ. Речь идёт не только о ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, но и о «приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооружённым атакам и обстрелам со стороны Украины», заявил руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Предложили ввести статус депутаты этой партии.