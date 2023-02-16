«Выросшие под разрывы снарядов»: юные белгородцы могут получить статус «Дети СВО»

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Юные белгородцы, выросшие в приграничных районах, могу получить статус «Дети спецоперации». Этот вопрос обсуждают в Госдуме.
Статус «Дети СВО» предлагают ввести в регионах, которые подвергаются обстрелам ВСУ. Речь идёт не только о ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, но и о «приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооружённым атакам и обстрелам со стороны Украины», заявил руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Предложили ввести статус депутаты этой партии.
Законопроект рамочный, поэтому его могут принять как на федеральном, так и на региональном уровнях. В ближайшие дни итоговый вариант законопроекта внесут в Госдуму.
Первый замруководителя фракции Сергей Леонов напомнил, что ранее в стране вводили меры поддержки тем, кто был ребёнком во время Великой Отечественной войны. В регионах имеются собственные законы о «детях войны». По аналогии предлагается ввести статус «Дети СВО».
Напомним, ранее депутаты другой партии предлагали ввести выплаты белгородцам за «тяжёлые условия проживания». Речь о ежемесячных компенсациях в размере 5 тыс. рублей на каждого члена семьи. Однако впоследствии этот вопрос больше не поднимался.