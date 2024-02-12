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Posted Вчера, 18:42

Published Вчера, 18:42

Modified Вчера, 18:44

Updated Вчера, 18:44

Деньги

Гладков: пострадавшие от обстрелов шебекинские предприятия получили 1,4 млрд рублей

12 февраля 2024, 18:42
Фото: 1MI
Деньги
В конце 2023 года из федерального бюджета выделили 1,7 млрд рублей на восстановление предприятий в Шебекино. 15 компаний уже получили 1,4 млрд рублей. Планируется распределить оставшиеся 300 млн, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о помощи предприятиям, пострадавшим из-за обстрелов в Шебекинском горокруге. На их восстановление из федерального бюджета выделили 1,7 млрд рублей в конце 2023 года.

На сегодняшний день 15 крупных производств в Шебекинском горокруге получили помощь на сумму 1,4 млрд рублей. Сейчас в регионе начинается четвёртый этап выделения средств предприятиям, которые вошли в число пострадавших от атак ВСУ. С 12 февраля власти региона вновь начинают принимать заявки. Распределить осталось ещё 300 млн рублей.

Ранее глава региона сообщал о выделении дополнительных средств Белгородской области из федерального бюджета. Гладков встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам встречи было принято решение об оказании региону финансовой помощи. В первую очередь средства пойдут на восстановление шебекинских предприятий.

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#Белгородская область#Экономика#Предприятия#Федеральный бюджет#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Михаил мишустин#Приграничье#Шебекинский горокруг#Хорошие новости
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