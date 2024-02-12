Гладков: пострадавшие от обстрелов шебекинские предприятия получили 1,4 млрд рублей

Posted Вчера, 18:42
Published Вчера, 18:42
Modified Вчера, 18:44
Updated Вчера, 18:44
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о помощи предприятиям, пострадавшим из-за обстрелов в Шебекинском горокруге. На их восстановление из федерального бюджета выделили 1,7 млрд рублей в конце 2023 года.
На сегодняшний день 15 крупных производств в Шебекинском горокруге получили помощь на сумму 1,4 млрд рублей. Сейчас в регионе начинается четвёртый этап выделения средств предприятиям, которые вошли в число пострадавших от атак ВСУ. С 12 февраля власти региона вновь начинают принимать заявки. Распределить осталось ещё 300 млн рублей.
Ранее глава региона сообщал о выделении дополнительных средств Белгородской области из федерального бюджета. Гладков встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам встречи было принято решение об оказании региону финансовой помощи. В первую очередь средства пойдут на восстановление шебекинских предприятий.