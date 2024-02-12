Гладков: пострадавшие от обстрелов шебекинские предприятия получили 1,4 млрд рублей

На сегодняшний день 15 крупных производств в Шебекинском горокруге получили помощь на сумму 1,4 млрд рублей. Сейчас в регионе начинается четвёртый этап выделения средств предприятиям, которые вошли в число пострадавших от атак ВСУ. С 12 февраля власти региона вновь начинают принимать заявки. Распределить осталось ещё 300 млн рублей.