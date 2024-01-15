На поддержку предприятий в Шебекинском горокруге выделили почти 2 млрд рублей

Второй тип выплат получают все предприятия области за исключением тех, которые имеют отношение к сельскому и лесному хозяйству, охоте, рыболовству, производству пищевых продуктов и напитков. Эти меры поддержки реализуются в рамках постановления правительства Белгородской области. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета. В настоящее время на эти цели выделено 250 млн рублей.