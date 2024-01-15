На поддержку предприятий в Шебекинском горокруге выделили почти 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
По данным чиновника, на сегодняшний день реализуются два типа выплат предприятиям в Шебекинском горокруге, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ. Первый — это компенсация ущерба по линии Минпромторга России. Она реализуется через региональный фонд развития промышленности. Общий объём предусмотренных средств составляет 1,6 млрд рублей.
По этому направлению меры поддержки могут быть предоставлены предприятиям, которые относятся к обрабатывающему производству. Всего в конце 2023 года по данному направлению выплатили компенсацию пяти предприятиям на 814 млн рублей.
Далее планируется провести три отбора. Второй — с 10 по 16 января. Планируются выплаты 10 предприятиям на 587 млн рублей. Третий отбор — с 18 по 25 января. Это выплата восьми предприятиям на 8,2 млн рублей.
Дмитрий Гладский
Второй тип выплат получают все предприятия области за исключением тех, которые имеют отношение к сельскому и лесному хозяйству, охоте, рыболовству, производству пищевых продуктов и напитков. Эти меры поддержки реализуются в рамках постановления правительства Белгородской области. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета. В настоящее время на эти цели выделено 250 млн рублей.
С одной стороны работа зависит от предприятий. Ждём, пока они подготовят пакет документов. Но при этом мы работаем в системе прикрепления к предприятиям как работников центра «Мой бизнес», так и министерства для стимулирования и оказания содействия предприятиям в формирования пакета документов. Я думаю, что работа будет вестись до марта включительно.
Дмитрий Гладский