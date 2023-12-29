Исчезнет в 2024 году: мэрия объявила о ликвидации своего предприятия

Согласно документу, ликвидационная комиссия должна направить необходимые для этого документы в УФНС, провести инвентаризацию, за два месяца до ликвидации предупредить об этом сотрудников. Оставшееся имущество перейдёт в городскую казну. Документы компании должны передать в архив, а печать — уничтожить.