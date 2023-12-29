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Документы

Исчезнет в 2024 году: мэрия объявила о ликвидации своего предприятия

29 декабря 2023, 14:28
Фото: 1MI
Документы

«Белгорзеленхоз» ликвидируют к июлю следующего года

Мэрия опубликовала распоряжение о ликвидации предприятия. Сделать это должны не позднее 1 июля следующего года, следует из документа.

Цветоводческую компанию «Белгорзеленхоз» ликвидируют до 1 июля 2024 года. Соответствующая информация указана в распоряжении мэрии Белгорода от 29 декабря 2023 года.

Согласно документу, ликвидационная комиссия должна направить необходимые для этого документы в УФНС, провести инвентаризацию, за два месяца до ликвидации предупредить об этом сотрудников. Оставшееся имущество перейдёт в городскую казну. Документы компании должны передать в архив, а печать — уничтожить.

Напомним, в сентябре 2021 года в организации, учреждённой горадминистрацией, сменился руководитель. Главой компании после ухода Александра Немыкина стал Денис Бровко.

МКП «Белгорзеленхоз» зарегистрировано в Белгороде в 2012 году. Исполняет обязанности руководителя Денис Боровко. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредила организацию мэрия. Основной вид деятельности — цветоводство. Среди дополнительных видов деятельности — выращивание рассады, посадочного материала лесных растений.

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#Город#Белгородская область#Распоряжение#Ликвидация#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Белгорзеленхоз#Цветоводство
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