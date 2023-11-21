Проработавшую в Белгородской области восемь лет компанию Зотова решили ликвидировать

Решение о ликвидации ООО «ЭТП-Агро» приняли во время внеочередного общего собрания участников 14 ноября. Участие в нём приняли Владимир Зотов (владеет 55% компании), Лариса Ковалёва (владеет 25%) и Олеся Дмитрова (владеет 20%). Все трое проголосовали за ликвидацию: согласно документу, совещание длилось ровно час. Инициатором выступила Ковалёва. Зотов же предложил назначить трёх членов ликвидационной комиссии: его тоже поддержали.