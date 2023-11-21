Проработавшую в Белгородской области восемь лет компанию Зотова решили ликвидировать

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Решение о ликвидации ООО «ЭТП-Агро» приняли во время внеочередного общего собрания участников 14 ноября. Участие в нём приняли Владимир Зотов (владеет 55% компании), Лариса Ковалёва (владеет 25%) и Олеся Дмитрова (владеет 20%). Все трое проголосовали за ликвидацию: согласно документу, совещание длилось ровно час. Инициатором выступила Ковалёва. Зотов же предложил назначить трёх членов ликвидационной комиссии: его тоже поддержали.
ООО «ЭТП-Агро» зарегистрировано в Белгороде с 2015 года. Компания занималась деятельностью по обработке данных и предоставляла услуги по размещению информации. До 2016 года фирма целиком принадлежала другой зотовской организации — ГК «Агро-Белогорье».
Согласно данным СПАРК «Интерфакс», по итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 11,5 млн рублей, выручка — 58,7 млн рублей.
«ЭТП-Агро» — электронная площадка Торгового дома «Агро-Белогорья» для проведения закупочных процедур.