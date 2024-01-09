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Деньги

Пяти пострадавшим предприятиям в белгородском Шебекино выделили 850 млн рублей

9 января 2024, 06:40
Фото: 1MI
Деньги

Гладков рассказал о поддержке пострадавших от обстрелов предприятий в Шебекино

Ранее губернатор сообщал, что предприятиям в Шебекино выделили 1,7 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Пять организаций уже получили 850 млн рублей в качестве поддержки. Подробности глава региона рассказал на своей странице в соцсети.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о поддержке предприятий в Шебекино, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ. В конце прошлого года из регионального и федерального бюджетов на эти цели выделили 1,7 млрд рублей.

Стало известно, что пяти предприятиям городского округа выделили 850 млн рублей до Нового года. После наступления 2024-го планируется эту работу завершить.

Надеюсь, что наш бизнес, получив помощь, сможет вернуться к нормальной своей производственной деятельности. А мы будем стараться помогать.
Вячеслав Гладков

Ранее сообщалось, что Белгородская область получила 3,15 млрд рублей на помощь пострадавшему бизнесу. В частности, из федерального бюджета региону выделили более 1,2 млрд рублей субсидий. До этого в область направили ещё 1,45 млрд рублей.

Однако покрыть расходы на восстановление полностью не выйдет. Дело в том, что по примерным подсчётам ущерб предприятиям в Шебекинском горокруге составил 8 млрд рублей.

Гладков: Регион получил 3,15 млрд рублей на поддержку пострадавших предприятий
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#Белгородская область#Экономика#Шебекино#Предприятия#Поддержка#Федеральный бюджет#Областной бюджет#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг
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