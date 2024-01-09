Пяти пострадавшим предприятиям в белгородском Шебекино выделили 850 млн рублей

Гладков рассказал о поддержке пострадавших от обстрелов предприятий в Шебекино

Ранее губернатор сообщал, что предприятиям в Шебекино выделили 1,7 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Пять организаций уже получили 850 млн рублей в качестве поддержки. Подробности глава региона рассказал на своей странице в соцсети.