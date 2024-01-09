Пяти пострадавшим предприятиям в белгородском Шебекино выделили 850 млн рублей

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о поддержке предприятий в Шебекино, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ. В конце прошлого года из регионального и федерального бюджетов на эти цели выделили 1,7 млрд рублей.
Стало известно, что пяти предприятиям городского округа выделили 850 млн рублей до Нового года. После наступления 2024-го планируется эту работу завершить.
Надеюсь, что наш бизнес, получив помощь, сможет вернуться к нормальной своей производственной деятельности. А мы будем стараться помогать.
Вячеслав Гладков
Ранее сообщалось, что Белгородская область получила 3,15 млрд рублей на помощь пострадавшему бизнесу. В частности, из федерального бюджета региону выделили более 1,2 млрд рублей субсидий. До этого в область направили ещё 1,45 млрд рублей.
Однако покрыть расходы на восстановление полностью не выйдет. Дело в том, что по примерным подсчётам ущерб предприятиям в Шебекинском горокруге составил 8 млрд рублей.