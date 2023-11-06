ВСУ снова атаковали предприятие под Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:43
В Шебекинском округе с беспилотника сбросили два взрывных устройства на производственный цех предприятия в селе Ржевка. Пострадавших не было, повреждена кровля здания и выбиты окна.
Новую Таволжанку девять раз обстреляли из миномёта. Дважды досталось и хутору Мухин. В этих случаях обошлось и без пострадавших, и без разрушений.
Под Грайвороном миномётный снаряд взорвался на окраине села Дроновка — без последствий.
В Волоконовском районе хутор Старый также обстреляли из миномёта — четыре раза. Пострадавших и разрушений не было.
Напомним, 5 ноября скончался мужчина, раненный при обстреле Шебекино.