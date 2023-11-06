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Украинские войска обстреляли три района в Белгородской области за сутки

ВСУ снова атаковали предприятие под Шебекино в Белгородской области

6 ноября 2023, 09:40
Фото: Midjourney

Украинские войска обстреляли три района в Белгородской области за сутки

Целями для атак стали объекты в Шебекинском и Грайворонском округах, а также в Волоконовском районе, сообщил Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе с беспилотника сбросили два взрывных устройства на производственный цех предприятия в селе Ржевка. Пострадавших не было, повреждена кровля здания и выбиты окна.

Новую Таволжанку девять раз обстреляли из миномёта. Дважды досталось и хутору Мухин. В этих случаях обошлось и без пострадавших, и без разрушений.

Под Грайвороном миномётный снаряд взорвался на окраине села Дроновка — без последствий.

В Волоконовском районе хутор Старый также обстреляли из миномёта — четыре раза. Пострадавших и разрушений не было.

Напомним, 5 ноября скончался мужчина, раненный при обстреле Шебекино.

Идёт на спад? ВСУ стали меньше обстреливать Белгородскую область
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Шебекино#Предприятие#Беспилотник#Волоконовский район#Взрывное устройство#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Таволжанка#Атака#Хутор Мухин#Миномёт#Грайворонский округ
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