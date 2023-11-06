ВСУ снова атаковали предприятие под Шебекино в Белгородской области

В Шебекинском округе с беспилотника сбросили два взрывных устройства на производственный цех предприятия в селе Ржевка. Пострадавших не было, повреждена кровля здания и выбиты окна.



Новую Таволжанку девять раз обстреляли из миномёта. Дважды досталось и хутору Мухин. В этих случаях обошлось и без пострадавших, и без разрушений.