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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Повреждённый завод в Шебекино

«Каждый будет услышан»: белгородка — о помощи при восстановлении предприятий

18 декабря 2023, 13:32
Фото: пресс-служба Народного фронта Белгородской области
Повреждённый завод в Шебекино

Данные о повреждённых заводах в Шебекино передадут на федеральный уровень

На проблему повреждённых при обстрелах заводов обратили внимание после прямого эфира с президентом Владимиром Путиным. Народный фронт, который отбирал поступившие обращения, связался с белгородкой и собрал информацию обо всех повреждённых предприятиях.
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СВО

К президенту обратилась жительница Шебекино. Оксана Косицина работает гендиректором завода «Аллнекс Белгород», который пострадал при обстреле ВСУ в июне 2023 года. Поэтому белгородка решила обратиться к главе страны и попросить оказать финансовую поддержку. На обращение сразу отреагировал Народный фронт.

Участники общественного движения собрали всю необходимую информацию о повреждённых предприятиях, которую планируют передать на федеральный уровень.

Больше десяти заводов пострадало от обстрелов ВСУ. Создание особой экономической зоны в Шебекинском округе не просто спасёт ситуацию и сохранит рабочие места, а сохранит город, чтобы там оставалась молодёжь. Пообщавшись с заявителями, мы собрали всю информацию, передадим её на федеральный уровень и будем держать историю на контроле, чтобы предприятия получили необходимую поддержку и сохранили рабочие места.
Алексей Клыков, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Белгородской области

Оксана Косицина также сообщила, что сразу после обстрела обращалась к местным властям: те оценили ущерб и завели уголовное дело по факту атаки. Однако в конце августа им отказали в восстановлении из-за отсутствия средств в региональном бюджете. Позже губернатор области Вячеслав Гладков обещал помочь грантами.

В Шебекино стопроцентное импортозамещение. Особая экономическая зона должна помочь с налоговой нагрузкой. Мы попросили субсидиарные кредиты под более низкий процент, чем 15-18. Из-за нашего географического положения банки не дают такие кредиты, к тому же покупатели не могут на нас положиться: мы в любой момент можем остановить производство по причине определённых обстоятельств.
Оксана Косицина
Повреждённый завод в Шебекино
Видео: пресс-служба народного фронта Белгородской области
Вячеслав Гладков сообщил подробности о создании особой экономической зоны в Шебекино
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