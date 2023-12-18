«Каждый будет услышан»: белгородка — о помощи при восстановлении предприятий

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
К президенту обратилась жительница Шебекино. Оксана Косицина работает гендиректором завода «Аллнекс Белгород», который пострадал при обстреле ВСУ в июне 2023 года. Поэтому белгородка решила обратиться к главе страны и попросить оказать финансовую поддержку. На обращение сразу отреагировал Народный фронт.
Участники общественного движения собрали всю необходимую информацию о повреждённых предприятиях, которую планируют передать на федеральный уровень.
Больше десяти заводов пострадало от обстрелов ВСУ. Создание особой экономической зоны в Шебекинском округе не просто спасёт ситуацию и сохранит рабочие места, а сохранит город, чтобы там оставалась молодёжь. Пообщавшись с заявителями, мы собрали всю информацию, передадим её на федеральный уровень и будем держать историю на контроле, чтобы предприятия получили необходимую поддержку и сохранили рабочие места.
Алексей Клыков, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Белгородской области
Оксана Косицина также сообщила, что сразу после обстрела обращалась к местным властям: те оценили ущерб и завели уголовное дело по факту атаки. Однако в конце августа им отказали в восстановлении из-за отсутствия средств в региональном бюджете. Позже губернатор области Вячеслав Гладков обещал помочь грантами.
В Шебекино стопроцентное импортозамещение. Особая экономическая зона должна помочь с налоговой нагрузкой. Мы попросили субсидиарные кредиты под более низкий процент, чем 15-18. Из-за нашего географического положения банки не дают такие кредиты, к тому же покупатели не могут на нас положиться: мы в любой момент можем остановить производство по причине определённых обстоятельств.
Оксана Косицина