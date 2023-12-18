«Каждый будет услышан»: белгородка — о помощи при восстановлении предприятий

Оксана Косицина также сообщила, что сразу после обстрела обращалась к местным властям: те оценили ущерб и завели уголовное дело по факту атаки. Однако в конце августа им отказали в восстановлении из-за отсутствия средств в региональном бюджете. Позже губернатор области Вячеслав Гладков обещал помочь грантами.