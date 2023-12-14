Путин: Создание особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В ходе пресс-конференции и прямой линии 13 декабря представили видеовопрос от предпринимательницы из Шебекинского горокруга. Директор завода Оксана Косицина поинтересовалась, не нужно ли ввести особую экономическую зону в Шебекино.
«Хотя бы на 3-5 лет для того, чтобы помочь производству», — говорит жительница региона.
Владимир Путин с предпринимательницей согласился.
Отвечу коротко: думаю, что создание условий особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать. Попрошу правительство внести предложения в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить восстановление экономики.
Владимир Путин
Помимо этого, жительница региона попросила президента обратить внимание на проблему обстрелянных предприятий и помочь с их восстановлением. По словам Косициной, вариантом поддержки могут быть федеральные гранты. Такая помощь позволит сохранить более 3 тыс. рабочих мест и восстановить производство.