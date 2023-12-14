Путин: Создание особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать

Помимо этого, жительница региона попросила президента обратить внимание на проблему обстрелянных предприятий и помочь с их восстановлением. По словам Косициной, вариантом поддержки могут быть федеральные гранты. Такая помощь позволит сохранить более 3 тыс. рабочих мест и восстановить производство.