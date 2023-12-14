Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Владимир Путин

Путин: Создание особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать

14 декабря 2023, 12:42
Фото: кадр из трансляции
Владимир Путин

Путин поручил создать особую экономическую зону в Шебекино

Глава государства поручил обеспечить восстановление экономики в приграничье в ближайшее время. Так президент ответил на видеовопрос от предпринимательницы из Шебекино.

В ходе пресс-конференции и прямой линии 13 декабря представили видеовопрос от предпринимательницы из Шебекинского горокруга. Директор завода Оксана Косицина поинтересовалась, не нужно ли ввести особую экономическую зону в Шебекино.

«Хотя бы на 3-5 лет для того, чтобы помочь производству», — говорит жительница региона.

Владимир Путин с предпринимательницей согласился.

Отвечу коротко: думаю, что создание условий особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать. Попрошу правительство внести предложения в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить восстановление экономики.
Владимир Путин

Помимо этого, жительница региона попросила президента обратить внимание на проблему обстрелянных предприятий и помочь с их восстановлением. По словам Косициной, вариантом поддержки могут быть федеральные гранты. Такая помощь позволит сохранить более 3 тыс. рабочих мест и восстановить производство.

«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Узнать подробнее
Читайте также:
Три индексации пенсии пройдёт: Путин заверил, что бояться роста тарифов ЖКХ не стоит«Все должны быть в равных условиях»: Владимир Путин — о добровольцахПутин ответил, когда наступит мир
#Белгородская область#Экономика#Владимир Путин#Шебекино#Предприниматели#Инна Рогова#Белгород#Восстановление#Особая экономическая зона#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Прямая линия Владимира Путина - 2023
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18