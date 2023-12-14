Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Вячеслав Гладков

«С нетерпением ждём решения»: Гладков — о создании в регионе экономической зоны

14 декабря 2023, 13:11
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Гладков прокомментировал решение о создании особой экономической зоны

Предложение создать особую экономическую зону в Белгородской области для поддержки повреждённых при обстрелах ВСУ предприятий поддержал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что ждёт решение правительства страны по этому вопросу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал слова президента страны о создании особой экономической зоны в Шебекино. По его словам, шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ, и подобная поддержка, которая поможет стабилизировать экономическую ситуацию, очень важна.

«С нетерпением ждём решения правительства РФ», — заключил глава региона.

В ходе объединённой пресс-конференции с прямой линией жительница Шебекино обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении производства и имущества предприятий. На это глава государства ответил, что создание экономической зоны в Шебекино «стоит поддержать».

Путин: Создание особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать
Узнать подробнее
Читайте также:
Заявление Путина о поддержке идеи создать особую экономическую зону в Шебекино прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковПутину задали вопрос о помощи приграничной Белгородской областиО двойниках Путина вопрос Путину задал двойник Путина Видеовопрос об искусственном интеллекте студент из Санкт-Петербурга задал в образе президента
#Белгородская область#Экономика#Владимир Путин#Шебекино#Предложение#Белгород#Вячеслав Гладков#Особая экономическая зона#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18