«С нетерпением ждём решения»: Гладков — о создании в регионе экономической зоны

В ходе объединённой пресс-конференции с прямой линией жительница Шебекино обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении производства и имущества предприятий. На это глава государства ответил, что создание экономической зоны в Шебекино «стоит поддержать».