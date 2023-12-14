«С нетерпением ждём решения»: Гладков — о создании в регионе экономической зоны

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал слова президента страны о создании особой экономической зоны в Шебекино. По его словам, шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ, и подобная поддержка, которая поможет стабилизировать экономическую ситуацию, очень важна.
«С нетерпением ждём решения правительства РФ», — заключил глава региона.
В ходе объединённой пресс-конференции с прямой линией жительница Шебекино обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении производства и имущества предприятий. На это глава государства ответил, что создание экономической зоны в Шебекино «стоит поддержать».
Отметим, что редакция Бел.Ру ведёт онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».