Гладков: Регион получил 3,15 млрд рублей на поддержку пострадавших предприятий

По словам Вячеслава Гладкова, из федерального бюджета Белгородской области выделили 1 млрд 273 млн рублей субсидий. К этой сумме из регионального бюджета добавят ещё 402 млн рублей. С учётом 1,45 млрд рублей, которые были выделены по различным направлениям поддержки ранее, общий объём финансирования составит 3,15 млрд рублей.