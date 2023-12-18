Гладков: Регион получил 3,15 млрд рублей на поддержку пострадавших предприятий

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
По словам Вячеслава Гладкова, из федерального бюджета Белгородской области выделили 1 млрд 273 млн рублей субсидий. К этой сумме из регионального бюджета добавят ещё 402 млн рублей. С учётом 1,45 млрд рублей, которые были выделены по различным направлениям поддержки ранее, общий объём финансирования составит 3,15 млрд рублей.
Есть поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина рассмотреть возможность увеличения объёма поддержки предпринимателей через создание свободной экономической зоны в Шебекино. Мы активно взаимодействуем с федеральным Министерством экономического развития по данному направлению. Уже сейчас можно сказать, что эта мера будет принята по аналогии с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.
Вячеслав Гладков
Также губернатор отметил, что налоговые послабления и льготы будут распространяться на уже работающие предприятия. Список резидентов будет определять правительство области. Главная задача на данный момент — полностью восстановить производственную деятельность пострадавших предприятий.
В ближайшее время в региональном министерстве экономразвития и промышленности пройдут встречи с руководителями предприятий, которые претендуют на финансовую помощь.