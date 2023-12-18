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Белгородская область получила 3,15 млрд рублей на помощь пострадавшему бизнесу

Гладков: Регион получил 3,15 млрд рублей на поддержку пострадавших предприятий

18 декабря 2023, 19:16
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Белгородская область получила 3,15 млрд рублей на помощь пострадавшему бизнесу

Сегодня, 18 декабря, прошла встреча главы региона с руководителями шебекинских предприятий. Вячеслав Гладков рассказал подробности о помощи в восстановлении пострадавшего при обстрелах бизнеса.

По словам Вячеслава Гладкова, из федерального бюджета Белгородской области выделили 1 млрд 273 млн рублей субсидий. К этой сумме из регионального бюджета добавят ещё 402 млн рублей. С учётом 1,45 млрд рублей, которые были выделены по различным направлениям поддержки ранее, общий объём финансирования составит 3,15 млрд рублей.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Есть поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина рассмотреть возможность увеличения объёма поддержки предпринимателей через создание свободной экономической зоны в Шебекино. Мы активно взаимодействуем с федеральным Министерством экономического развития по данному направлению. Уже сейчас можно сказать, что эта мера будет принята по аналогии с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.
Вячеслав Гладков

Также губернатор отметил, что налоговые послабления и льготы будут распространяться на уже работающие предприятия. Список резидентов будет определять правительство области. Главная задача на данный момент — полностью восстановить производственную деятельность пострадавших предприятий.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

В ближайшее время в региональном министерстве экономразвития и промышленности пройдут встречи с руководителями предприятий, которые претендуют на финансовую помощь.

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