Белгородцев предупредили о подозрительной незамерзайке от «предприятия-призрака»

В Белгородской области может продаваться фальсификат для машин

Стеклоомывающую жидкость от неизвестного производителя обнаружили в Тверской области. Белгородцев просят не покупать указанный продукт, так как он может навредить. О его обнаружении в торговых точках лучше сообщить специалистам Роспотребнадзора.