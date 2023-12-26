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Незамерзайка

Белгородцев предупредили о подозрительной незамерзайке от «предприятия-призрака»

26 декабря 2023, 10:37
Фото: 1MI
Незамерзайка

В Белгородской области может продаваться фальсификат для машин

Стеклоомывающую жидкость от неизвестного производителя обнаружили в Тверской области. Белгородцев просят не покупать указанный продукт, так как он может навредить. О его обнаружении в торговых точках лучше сообщить специалистам Роспотребнадзора.

В Тверской области обнаружили фальсифицированную продукцию — стеклоомывающую жидкость Clear View -30 ℃. Она не соответствует установленным законным требованиям.

Была организована проверка, которая показала, что указанный на упаковке поставщик ООО «Граль» и ООО «Грааль» не находится в Тверской области и является «предприятием-призраком».

Кто осуществляет производство этой продукции, неизвестно. В Роспотребнадзоре Белгородской области отметили, что стеклоомывающая жидкость может быть опасна для здоровья, поэтому в случае её обнаружения на прилавках магазинов следует сообщить специалистам.

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#Белгородская область#Фальсификат#Фальсификация#Белгород#Незамерзайка#Стеклоомывающая жидкость#Александра Склярова
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