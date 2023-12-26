Белгородцев предупредили о подозрительной незамерзайке от «предприятия-призрака»

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
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В Тверской области обнаружили фальсифицированную продукцию — стеклоомывающую жидкость Clear View -30 ℃. Она не соответствует установленным законным требованиям.
Была организована проверка, которая показала, что указанный на упаковке поставщик ООО «Граль» и ООО «Грааль» не находится в Тверской области и является «предприятием-призраком».
Кто осуществляет производство этой продукции, неизвестно. В Роспотребнадзоре Белгородской области отметили, что стеклоомывающая жидкость может быть опасна для здоровья, поэтому в случае её обнаружения на прилавках магазинов следует сообщить специалистам.