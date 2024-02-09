Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 07:18

Published 9 февраля, 07:18

Modified 9 февраля, 07:20

Updated 9 февраля, 07:20

Деньги

Стало известно, на что правительство РФ даст денег Белгородской области

9 февраля 2024, 07:18
Фото: 1MI
Деньги

Белгородская область получит деньги из федерального бюджета

Накануне правительство РФ решило выделить дополнительную помощь Белгородской области. Средства направят на возмещение потерь шебекинским предприятиям и на строительство жилья для белгородцев, у которых нет доступа к своим домам из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о выделении Белгородской области дополнительных средств из федерального бюджета. Соответствующее решение приняло правительство РФ накануне. Глава региона встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам встречи принято решение оказать региону финансовую помощь.

В первую очередь эти деньги пойдут на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавших в результате летних обстрелов. Также помощь направят субъектам МСП и сельхозпредприятиям Белгородской области, которые получили прямой ущерб из-за невозможности работать на сельхозполях из-за атак противника.

Ещё регион получит средства на строительство жилья для белгородцев. Речь идёт о тех, у кого нет доступа к своим домам из-за оперативной обстановки.

Это помимо тех 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС. Все списки сейчас у глав муниципальных образований, они их и формировали, будут доводиться до жителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее стало известно, что 122 предприятия в Шебекино получат 250 млн рублей для восстановления. На днях стартовал первый этап выдачи средств бизнесу в Шебекинском горокруге.

Пострадавшим от обстрелов предприятиям под Белгородом направят 250 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Предприятие попало под обстрел в Белгороде: на месте работают следователиС/х предприятие и инфраструктурный объект пострадали от атак на Белгородскую областьПострадавшим при обстрелах шебекинским предприятиям перечислят 580 млн рублей
#Общество#Белгородская область#Правительство РФ#Предприятия#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Михаил мишустин#Шебекинский горокруг#Обстрелы
Подпишитесь
ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки
Сегодня, 13:26
«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей
Сегодня, 11:39
Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни
Сегодня, 06:53
Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ
Сегодня, 06:59
Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы
Сегодня, 13:12
ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области
Сегодня, 13:03