С/х предприятие и инфраструктурный объект пострадали от атак на Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
ВСУ 6 февраля атаковали семь районов Белгородской области. Среди прочего по региону выпустили восемь беспилотников. Есть разрушения.
По удар вновь попало село Волоконовка в Чернянском районе. По населённому пункту выпустили два беспилотника. В результате детонации одного из них задело инфраструктурный объект. Ещё один БПЛА сбили в воздухе.
В Шебекинском горокруге под обстрелом была Новая Таволжанка — зафиксировано три прилёта. Повреждения зафиксировали в семи частных домах — выбиты окна, посечены фасады и заборы. Вознесеновку ВСУ атаковали с помощью БПЛА. Летательный аппарат рухнул и сдетонировал. Пробило кровлю склада сельхозпредприятия. Также в муниципалитете по МАПП «Шебекино» выпустили три миномётных снаряда. В Белянке рухнул дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
В Белгородском районе дрон-камикадзе атаковал Устинку. Над селом Толоконное сбили БПЛА противника.
В Борисовском районе на окраине Цаповки посадили квадрокоптер со взрывным устройством. В Волоконовском районе обстреляли окраину хутора Старый. Зафиксировано два прилёта из миномёта.
Ещё три прилёта было на окраине села Почаево в Грайворонском округе. Окраина села Безымено атакована дроном-камикадзе.
Восемь артиллерийских снарядов выпустили по населённым пунктам Краснояружского района. Под огнём были Староселье, Теребрено и Вязовое. Обошлось без последствий.