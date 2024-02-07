С/х предприятие и инфраструктурный объект пострадали от атак на Белгородскую область

В Шебекинском горокруге под обстрелом была Новая Таволжанка — зафиксировано три прилёта. Повреждения зафиксировали в семи частных домах — выбиты окна, посечены фасады и заборы. Вознесеновку ВСУ атаковали с помощью БПЛА. Летательный аппарат рухнул и сдетонировал. Пробило кровлю склада сельхозпредприятия. Также в муниципалитете по МАПП «Шебекино» выпустили три миномётных снаряда. В Белянке рухнул дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.