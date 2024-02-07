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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Обстрел

С/х предприятие и инфраструктурный объект пострадали от атак на Белгородскую область

7 февраля 2024, 09:28
Фото: 1MI
Обстрел

По Белгородской области за день выпустили восемь беспилотников

Под удар накануне попали семь районов. По региону били беспилотниками, из артиллерии и миномётов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 6 февраля атаковали семь районов Белгородской области. Среди прочего по региону выпустили восемь беспилотников. Есть разрушения.

По удар вновь попало село Волоконовка в Чернянском районе. По населённому пункту выпустили два беспилотника. В результате детонации одного из них задело инфраструктурный объект. Ещё один БПЛА сбили в воздухе.

В Шебекинском горокруге под обстрелом была Новая Таволжанка — зафиксировано три прилёта. Повреждения зафиксировали в семи частных домах — выбиты окна, посечены фасады и заборы. Вознесеновку ВСУ атаковали с помощью БПЛА. Летательный аппарат рухнул и сдетонировал. Пробило кровлю склада сельхозпредприятия. Также в муниципалитете по МАПП «Шебекино» выпустили три миномётных снаряда. В Белянке рухнул дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе дрон-камикадзе атаковал Устинку. Над селом Толоконное сбили БПЛА противника.

В Борисовском районе на окраине Цаповки посадили квадрокоптер со взрывным устройством. В Волоконовском районе обстреляли окраину хутора Старый. Зафиксировано два прилёта из миномёта.

Ещё три прилёта было на окраине села Почаево в Грайворонском округе. Окраина села Безымено атакована дроном-камикадзе.

Восемь артиллерийских снарядов выпустили по населённым пунктам Краснояружского района. Под огнём были Староселье, Теребрено и Вязовое. Обошлось без последствий.

Ещё один район Белгородской области впервые попал в сводку обстрелов
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