ВСУ продолжают бить по Белгородской области: разрушения есть в трёх домах

Помимо этого, минувшей ночью ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском районе и Новооскольском горокруге, а утром — впервые на всей территории региона. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над Белгородской областью перехватили семь беспилотников.