ВСУ продолжают бить по Белгородской области: разрушения есть в трёх домах

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:42
6 февраля ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Есть разрушения в трёх частных домах. В них выбило окна, посекло фасады и заборы. Подомовой обход продолжается.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Это не первая атака ВСУ на регион и на Шебекинский горокруг в частности. Ранее беспилотник упал и взорвался в Вознесеновке. В результате пробита крыша склада сельхозпредприятия.
Взрыв беспилотника утром был и в Губкине. Разрушения выявили в восьми домах.
Помимо этого, минувшей ночью ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском районе и Новооскольском горокруге, а утром — впервые на всей территории региона. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над Белгородской областью перехватили семь беспилотников.