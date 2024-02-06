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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:42

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

ВСУ продолжают бить по Белгородской области: разрушения есть в трёх домах

6 февраля 2024, 08:37
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Это не первая атака на регион за утро. Уже выявлены разрушения в нескольких домах.
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Обстрел

6 февраля ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Есть разрушения в трёх частных домах. В них выбило окна, посекло фасады и заборы. Подомовой обход продолжается.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Это не первая атака ВСУ на регион и на Шебекинский горокруг в частности. Ранее беспилотник упал и взорвался в Вознесеновке. В результате пробита крыша склада сельхозпредприятия.

Взрыв беспилотника утром был и в Губкине. Разрушения выявили в восьми домах.

Помимо этого, минувшей ночью ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском районе и Новооскольском горокруге, а утром — впервые на всей территории региона. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над Белгородской областью перехватили семь беспилотников.

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