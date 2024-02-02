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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

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Дрон

Какое время, такая и работа: в приграничье ищут охранника, умеющего сбивать дроны

2 февраля 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

В Белгородской области появилась вакансия охранника с противодроновым оружием

Вакансию разместили в интернете. Требуется человек, который умеет работать с противодроновым оружием. Ему необходимо охранять рабочих, внимательно делать обход и следить за обстановкой в воздухе. Вакансию заметил Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

В Сети появилась новая вакансия от строительной организации: требуется охранник, который умеет работать с противодроновым ружьём. Мужчина должен сбивать в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа украинские дроны-камикадзе. За эту работу готовы платить 3-4 тыс. рублей за смену.

При этом опыт работы с противодроновым ружьём должен быть не менее трёх лет, говорится на сайте. В организации отметили, что охранник должен будет внимательно делать обход и следить за обстановкой в воздухе. Для работы выдадут транспорт и ружьё. Охранника ищут на месяц.

Напомним, что 27 января при атаке дронов-камикадзе на Новую Таволжанку повреждения получил частный дом, а на машину упало взрывное устройство.

Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал белгородцев об участившихся атаках дронами-камикадзе на регион.

ВакансияВакансия
ВакансияВакансия
Вакансия
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
В Сети появилось видео атаки дронов на Новую Таволжанку в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Вакансии#Новости Белгорода#Новая таволжанка#Белгород#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Дроны-камикадзе#Александра Склярова
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