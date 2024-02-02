Какое время, такая и работа: в приграничье ищут охранника, умеющего сбивать дроны

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В Сети появилась новая вакансия от строительной организации: требуется охранник, который умеет работать с противодроновым ружьём. Мужчина должен сбивать в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа украинские дроны-камикадзе. За эту работу готовы платить 3-4 тыс. рублей за смену.
При этом опыт работы с противодроновым ружьём должен быть не менее трёх лет, говорится на сайте. В организации отметили, что охранник должен будет внимательно делать обход и следить за обстановкой в воздухе. Для работы выдадут транспорт и ружьё. Охранника ищут на месяц.
Напомним, что 27 января при атаке дронов-камикадзе на Новую Таволжанку повреждения получил частный дом, а на машину упало взрывное устройство.
Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал белгородцев об участившихся атаках дронами-камикадзе на регион.