Какое время, такая и работа: в приграничье ищут охранника, умеющего сбивать дроны

При этом опыт работы с противодроновым ружьём должен быть не менее трёх лет, говорится на сайте. В организации отметили, что охранник должен будет внимательно делать обход и следить за обстановкой в воздухе. Для работы выдадут транспорт и ружьё. Охранника ищут на месяц.