В Сети появилось видео атаки дронов на Новую Таволжанку в Белгородской области

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Published Сегодня, 18:00
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Вчера, 27 января, село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попало под атаку дронов-камикадзе. В результате взрыва был повреждён частный дом. Там были посечены фасад и забор, а также выбиты стёкла. Взрывное устройство также упало на машину, но заряд не сдетонировал. Ещё один снаряд сбросили с беспилотника на другую машину. Автомобиль загорелся.
Напомним, что сегодня, 28 января, ВСУ атаковали окраину села Колотиловка в Краснояружском районе. Ранение получил мужчина. Скорая доставила его в больницу. У местного жителя открытый перелом и рваная рана на ноге.