В Сети появилось видео атаки дронов на Новую Таволжанку в Белгородской области

Вчера, 27 января, село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попало под атаку дронов-камикадзе. В результате взрыва был повреждён частный дом. Там были посечены фасад и забор, а также выбиты стёкла. Взрывное устройство также упало на машину, но заряд не сдетонировал. Ещё один снаряд сбросили с беспилотника на другую машину. Автомобиль загорелся.