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В Сети появилось видео атаки дронов на Новую Таволжанку в Белгородской области

В Сети появилось видео атаки дронов на Новую Таволжанку в Белгородской области

28 января 2024, 18:00
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Под обстрел село в Шебекинском горокруге попало 27 января. Обошлось без пострадавших. Видео опубликовали в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».

Вчера, 27 января, село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попало под атаку дронов-камикадзе. В результате взрыва был повреждён частный дом. Там были посечены фасад и забор, а также выбиты стёкла. Взрывное устройство также упало на машину, но заряд не сдетонировал. Ещё один снаряд сбросили с беспилотника на другую машину. Автомобиль загорелся.

Напомним, что сегодня, 28 января, ВСУ атаковали окраину села Колотиловка в Краснояружском районе. Ранение получил мужчина. Скорая доставила его в больницу. У местного жителя открытый перелом и рваная рана на ноге.

Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
ВСУ атаковали окраину белгородского села с помощью дрона-камикадзе: ранен рабочий
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