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Published Сегодня, 13:44

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ВСУ атаковали белгородскую Новую Таволжанку с помощью дронов-камикадзе

ВСУ атаковали белгородскую Новую Таволжанку с помощью дронов-камикадзе

27 января 2024, 13:44
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших. На месте оперативные службы и сапёры.

По информации губернатора, ВСУ вновь атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. На этот раз с помощью дронов-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Но взрыв был не один. ⠀

Гладков сообщил, что в результате первого взрыва повреждения получил один частный дом. Там выбиты стёкла, посечены фасад и забор. В результате второго сброса повреждён один легковой автомобиль.

В результате третьего сброса взрывное устройство также упало на машину, но заряд не сдетонировал. Ещё один снаряд также сбросили с беспилотника на машину. Транспортное средство загорелось.

Губернатор сообщил, что оперативные службы и сапёрная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Напомним, сегодня село уже было под атакой ВСУ. Различные разрушения зафиксировали в трёх частных домах.

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