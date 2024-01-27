ВСУ атаковали белгородскую Новую Таволжанку с помощью дронов-камикадзе

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По информации губернатора, ВСУ вновь атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. На этот раз с помощью дронов-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Но взрыв был не один. ⠀
Гладков сообщил, что в результате первого взрыва повреждения получил один частный дом. Там выбиты стёкла, посечены фасад и забор. В результате второго сброса повреждён один легковой автомобиль.
В результате третьего сброса взрывное устройство также упало на машину, но заряд не сдетонировал. Ещё один снаряд также сбросили с беспилотника на машину. Транспортное средство загорелось.
Губернатор сообщил, что оперативные службы и сапёрная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
Напомним, сегодня село уже было под атакой ВСУ. Различные разрушения зафиксировали в трёх частных домах.