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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

Обстрел

Кадыров заявил о новой попытке ВСУ устроить диверсию в Белгородской области

25 января 2024, 14:56
Фото: 1MI
Обстрел

Кадыров сообщил об уничтожении блиндажей ВСУ рядом с белгородской границей

По информации главы Чечни, бойцы батальона «Запад-Ахмат» вовремя заметили противника и уничтожили его, не дав совершить атаку. Блиндажи ВСУ обнаружили в лесу рядом с белгородским приграничьем — со стороны Богун-Городка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах ВСУ совершить очередную диверсию на территории России. По его словам, военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» обнаружили противника и ликвидировали его.

Воздушная разведка заметила блиндажи ВСУ, размещённые в лесном массиве за госграницей — со стороны населённого пункта Богун-Городок Борисовского района. Бойцы «Ахмата» нанесли несколько ударов по позициям противника. Тем самым, заявил Кадыров, была предотвращена очередная попытка диверсии ВСУ.

Напомним, что ранее Кадыров неоднократно сообщал о работе его бойцов на территории Белгородской области. Так, он сообщил об уничтожении вышки, а также о ликвидации опорного пункта ВСУ в районе харьковского села Уды.

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