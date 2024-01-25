Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах ВСУ совершить очередную диверсию на территории России. По его словам, военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» обнаружили противника и ликвидировали его.
Воздушная разведка заметила блиндажи ВСУ, размещённые в лесном массиве за госграницей — со стороны населённого пункта Богун-Городок Борисовского района. Бойцы «Ахмата» нанесли несколько ударов по позициям противника. Тем самым, заявил Кадыров, была предотвращена очередная попытка диверсии ВСУ.
Напомним, что ранее Кадыров неоднократно сообщал о работе его бойцов на территории Белгородской области. Так, он сообщил об уничтожении вышки, а также о ликвидации опорного пункта ВСУ в районе харьковского села Уды.