Белгородское село в приграничье попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По информации губернатора, 27 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал, но различные разрушения зафиксировали в трёх частных домах.
Там выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Также повреждения получил один легковой автомобиль.
Подворовой обход территории продолжается.
Ранее Новая Таволжанка была под обстрелом ВСУ 22 января. По населённому пункту противник выпустил 13 миномётных снарядов.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ атаковали четыре района Белгородской области. Погиб один человек. Также есть разрушения.