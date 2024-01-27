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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

Белгородское село в приграничье попало под обстрел ВСУ

Белгородское село в приграничье попало под обстрел ВСУ

27 января 2024, 11:09
Фото: 1MI
Никто не пострадал, но есть разрушения. Подробнее сообщил Вячеслав Гладков в соцсетях.
Сюжет
СВО

По информации губернатора, 27 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал, но различные разрушения зафиксировали в трёх частных домах.

Там выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Также повреждения получил один легковой автомобиль.

Подворовой обход территории продолжается.

Ранее Новая Таволжанка была под обстрелом ВСУ 22 января. По населённому пункту противник выпустил 13 миномётных снарядов.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ атаковали четыре района Белгородской области. Погиб один человек. Также есть разрушения.

За сутки ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области. Есть погибшие
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#Белгородская область#Пострадавшие#Легковой автомобиль#Заборы#Белгород#Кристина Семенчук#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Белгородское село
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