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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:43

Место крушения самолёта

На борту разбившегося под Белгородом военного самолёта были 65 пленных ВСУ

24 января 2024, 09:34
Фото: Telegram-канал «112»
Место крушения самолёта

Минобороны подтвердило крушение военного самолёта под Белгородом

Крушение потерпел Ил-76. На борту были 65 пленных бойцов ВСУ, члены экипажа и сопровождающие. Происшествие случилось около 11:00.

В Минобороны РФ подтвердили крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Происшествие случилось около 11:00.

На борту самолёта были 65 пленных бойцов ВСУ. Их везли в Белгородскую область для последующего обмена. Помимо этого, в самолёте находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

На место происшествия вылетела специальная комиссия. Ей предстоит установить причину катастрофы.

Напомним, что происшествие случилось в Корочанском районе. На месте уже работают спасатели и следователи. В район выехал губернатор Вячеслав Гладков.

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#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Крушение#Пленные#Падение самолёта под Белгородом#Ил-76
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