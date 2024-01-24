На борту разбившегося под Белгородом военного самолёта были 65 пленных ВСУ

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В Минобороны РФ подтвердили крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Происшествие случилось около 11:00.
На борту самолёта были 65 пленных бойцов ВСУ. Их везли в Белгородскую область для последующего обмена. Помимо этого, в самолёте находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
На место происшествия вылетела специальная комиссия. Ей предстоит установить причину катастрофы.
Напомним, что происшествие случилось в Корочанском районе. На месте уже работают спасатели и следователи. В район выехал губернатор Вячеслав Гладков.