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Published Сегодня, 07:22

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За сутки ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области. Есть погибшие

За сутки ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области. Есть погибшие

27 января 2024, 07:22
Фото: 1MI
Под огнём были Белгородский, Борисовский районы, а также Грайворонский и Шебекинский округа. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Белгородский район

Под огнём ВСУ в муниципалитете было село Щетиновка. Противник выпустил восемь артиллерийских снарядов. Ещё два снаряда было выпущено по селу Журавлёвка, а по МАПП «Нехотеевка» — шесть.

Также МАПП «Нехотеевка» ВСУ атаковали двумя дронами-камикадзе. С помощью одного дрона-камикадзе противник атаковал село Журавлёвка. Однако в данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.

Отразили средства ПВО и воздушную атаку в районе. В итоге есть повреждения в посёлке Разумное. Там в одном доме разрушилась крыша дома. А в селе Таврово в частном доме выбило окна.

Борисовский район

На окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера противник сбросил взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница. А над селом Красный Куток система ПВО сбила две воздушные цели. Обошлось без последствий на земле. ⠀

Грайворонский горокруг

На окраине села Дроновка с БПЛА противник сбросил одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. ⠀

Шебекинский горокруг

По хутору Марьино было выпущено два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

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#Белгородская область#Белгородский район#Таврово#Разумное#Погибшие#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#Система ПВО#БПЛА
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