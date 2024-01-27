За сутки ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области. Есть погибшие

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Белгородский район
Под огнём ВСУ в муниципалитете было село Щетиновка. Противник выпустил восемь артиллерийских снарядов. Ещё два снаряда было выпущено по селу Журавлёвка, а по МАПП «Нехотеевка» — шесть.
Также МАПП «Нехотеевка» ВСУ атаковали двумя дронами-камикадзе. С помощью одного дрона-камикадзе противник атаковал село Журавлёвка. Однако в данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.
Отразили средства ПВО и воздушную атаку в районе. В итоге есть повреждения в посёлке Разумное. Там в одном доме разрушилась крыша дома. А в селе Таврово в частном доме выбило окна.
Борисовский район
На окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера противник сбросил взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница. А над селом Красный Куток система ПВО сбила две воздушные цели. Обошлось без последствий на земле. ⠀
Грайворонский горокруг
На окраине села Дроновка с БПЛА противник сбросил одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. ⠀
Шебекинский горокруг
По хутору Марьино было выпущено два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.