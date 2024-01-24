Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Ил-76 атаковали из населённого пункта Липцы Харьковской области. Самолёт поразили с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационные средства ВКС России засекли пуск двух украинских ракет.
Крушение самолёта Ил-76 Минобороны России назвало терактом.
Также ведомство сообщает, что украинское руководство знало, что по сложившейся практике 24 января должны были перевозить военно-транспортным самолётом украинских военнослужащих для обмена на аэродром Белгорода. Обмен должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска на границе.
«И тем не менее нацистский киевский режим пошёл на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных», — добавляют в ведомстве.
Напомним, что самолёт упал в поле в Корочанском районе, из местных жителей никто не пострадал.