Стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты по самолёту в Белгородской области

Также ведомство сообщает, что украинское руководство знало, что по сложившейся практике 24 января должны были перевозить военно-транспортным самолётом украинских военнослужащих для обмена на аэродром Белгорода. Обмен должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска на границе.