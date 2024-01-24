Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Место падения военного самолёта в Белгородской области

Стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты по самолёту в Белгородской области

24 января 2024, 12:51
Фото: соцсети
Место падения военного самолёта в Белгородской области

Минобороны РФ назвало терактом крушение военного самолёта в Белгородской области

Поражение военного самолёта осуществлено ВСУ из района в Харьковской области. Радиолокационными средствами ВКС России был замечен пуск двух украинских ракет, сообщает Минобороны РФ.

Ил-76 атаковали из населённого пункта Липцы Харьковской области. Самолёт поразили с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационные средства ВКС России засекли пуск двух украинских ракет.

Крушение самолёта Ил-76 Минобороны России назвало терактом.

Также ведомство сообщает, что украинское руководство знало, что по сложившейся практике 24 января должны были перевозить военно-транспортным самолётом украинских военнослужащих для обмена на аэродром Белгорода. Обмен должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска на границе.

«И тем не менее нацистский киевский режим пошёл на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных», — добавляют в ведомстве.

Напомним, что самолёт упал в поле в Корочанском районе, из местных жителей никто не пострадал.

«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Медведев жёстко прокомментировал крушение военного самолёта в Белгородской областиМаргарита Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которые летели на сбитом под Белгородом самолёте Ил-76Мирные жители не пострадали в результате падения самолёта в Белгородской области
#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Новости Белгорода#Самолёт#Обмен#Белгород#Алина Харина#Минобороны#Пленные#Падение самолёта под Белгородом
Подпишитесь
«Напали и загрызли человека»: Белгородскую область атаковали волки?
Сегодня, 12:56
Под Белгородом разбился военный самолёт. Что известно о происшествии к этому часу?
Сегодня, 10:28
Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»
Сегодня, 07:48
Отмена дистанта: спортшколы и школы искусств в Белгороде вернутся к очным занятиям
Сегодня, 07:16
«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом
Сегодня, 11:09
Гладков сообщил о новом ЧП в Белгородской области: на месте работают СК и МЧС
Сегодня, 08:53