Украинское СМИ удалило новость о причастности ВСУ к падению самолёта под Белгородом

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Интернет-издание «Украинская правда», которое ранее сообщило о том, что к падению самолёта Ил-76 причастны ВСУ, удалило новость. Сделали это после того, как стало известно, что на борту находились пленные ВСУ. В других медиа сообщения изменяют с посылом, что минобороны Украины не подтверждало причастность ВСУ к происшествию.
Отметим, несколько часов назад самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе. На борту находились 65 пленных украинский военных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Военнопленных везли в Белгородскую область для обмена.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что российский самолёт возможно был сбит ракетами Patriot или Iris-T. Вслед за этим Ил-76 летел такой же самолёт с 80 пленными, но после происшествия его развернули.