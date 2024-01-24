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Published Сегодня, 10:46

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Место крушения

Украинское СМИ удалило новость о причастности ВСУ к падению самолёта под Белгородом

24 января 2024, 10:46
Место крушения
Ранее некоторые украинские СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что самолёт, который упал в Корочанском районе, был подбит со стороны Украины. Теперь эти новости начали удалять.

Интернет-издание «Украинская правда», которое ранее сообщило о том, что к падению самолёта Ил-76 причастны ВСУ, удалило новость. Сделали это после того, как стало известно, что на борту находились пленные ВСУ. В других медиа сообщения изменяют с посылом, что минобороны Украины не подтверждало причастность ВСУ к происшествию.

Отметим, несколько часов назад самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе. На борту находились 65 пленных украинский военных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Военнопленных везли в Белгородскую область для обмена.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что российский самолёт возможно был сбит ракетами Patriot или Iris-T. Вслед за этим Ил-76 летел такой же самолёт с 80 пленными, но после происшествия его развернули.

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#Происшествия#Украина#Сми#Новости Белгорода#Военные#Белгород#ВСУ#Крушение#Экипаж#Екатерина Никулина#Оборона#Падение самолёта#Падение самолета#Падение самолёта под Белгородом#Российский самолёт
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