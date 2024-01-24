Украинское СМИ удалило новость о причастности ВСУ к падению самолёта под Белгородом

Интернет-издание «Украинская правда», которое ранее сообщило о том, что к падению самолёта Ил-76 причастны ВСУ, удалило новость. Сделали это после того, как стало известно, что на борту находились пленные ВСУ. В других медиа сообщения изменяют с посылом, что минобороны Украины не подтверждало причастность ВСУ к происшествию.