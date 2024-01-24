Повреждены два частных дома: ВСУ обстреляли село в Грайворонском округе

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Под обстрел со стороны Украины попало село Дорогощь Грайворонского горокруга. В результате повреждения получили два частных дома и одна хозпостройка. Из жителей села никто не пострадал, сообщил Гладков. Подомовой обход специалисты продолжат в светлое время суток.
Напомним, утром губернатор сообщил о взрыве под Старым Осколом. Там ПВО сбило ракету, обломки которой упали на землю. По последним данным, повреждения получили шесть домов — там выбило окна.