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Published Сегодня, 18:35

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Updated Сегодня, 18:37

В Белгородской области при обстреле села пострадали два дома и хозпостройка

Повреждены два частных дома: ВСУ обстреляли село в Грайворонском округе

24 января 2024, 18:35
Фото: Bel.ru

В Белгородской области при обстреле села пострадали два дома и хозпостройка

Глава региона сообщил о последствиях обстрела села в приграничном муниципалитете.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел со стороны Украины попало село Дорогощь Грайворонского горокруга. В результате повреждения получили два частных дома и одна хозпостройка. Из жителей села никто не пострадал, сообщил Гладков. Подомовой обход специалисты продолжат в светлое время суток.

Напомним, утром губернатор сообщил о взрыве под Старым Осколом. Там ПВО сбило ракету, обломки которой упали на землю. По последним данным, повреждения получили шесть домов — там выбило окна.

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#Белгородская область#Происшествия#Повреждение#Частный дом#Грайворонский горокруг#Обстрел#Екатерина Никулина#Приграничье#Обстрел ВСУ
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