Стало известно о причине и последствиях взрыва под Старым Осколом

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Появились подробности взрывов, которые могли слышать жители Старооскольского горокруга. В районе села Преображенка нашли фрагменты воздушной цели украинских военных. Её сбила система ПВО. Как уточнял губернатор Вячеслав Гладков, речь об обломках ракеты. Никто не пострадал.
Глава округа Андрей Чесноков заявил, что Минобороны РФ приняло решение ликвидировать найденные обломки, поскольку отвозить их на полигон было опасно. Поэтому взрывать пришлось на месте.
Извлечение обломков из земли и транспортировка на полигон представляли опасность, а расстояние до ближайших домов было безопасным. Именно этот громкий звук слышали жители ближайших сёл примерно в 17:15.
Андрей Чесноков
Однако из-за взрыва незначительные повреждения получили шесть частных домовладений. Побило окна на верандах. Повреждения уже зафиксировали. В скором времени стартуют восстановительные работы.