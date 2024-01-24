Стало известно о причине и последствиях взрыва под Старым Осколом

Появились подробности взрывов, которые могли слышать жители Старооскольского горокруга. В районе села Преображенка нашли фрагменты воздушной цели украинских военных. Её сбила система ПВО. Как уточнял губернатор Вячеслав Гладков, речь об обломках ракеты. Никто не пострадал.