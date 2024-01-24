Дошло до Старого Оскола: из-за взрыва в округе повредило веранды и летние кухни

Хутор Балки Шебекинского горокруга ВСУ атаковали дронами-камикадзе. Повреждены два авто. Терезовку ударили из миномёта, а с БПЛА в селе сбросили взрывное устройство. Из-за взрыва повреждения получили дом и две машины. 19 миномётных снарядов выпустили по хутору Панков и Мухину. Новую Таволжанку и Середу атаковали дронами-камикадзе.