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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

Последствия после атак ВСУ в Старооскольском округе

Дошло до Старого Оскола: из-за взрыва в округе повредило веранды и летние кухни

24 января 2024, 09:33
Фото: Telegram-канал Андрея Чеснокова
Последствия после атак ВСУ в Старооскольском округе

Семь районов Белгородской области атакованы со стороны Украины

В Старооскольском горокруге зафиксировали повреждения после атаки ВСУ. В районе одного из сёл обнаружили обломки ракеты и уничтожили их контрольным взрывом. Повреждены окна шести частных домовладений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал итоги обстрелов Белгородской области 23 января. Под огнём оказались семь муниципалитетов. В том числе имеются последствия в Старооскольском горокруге.

После работы системы ПВО в районе села Преображенка обнаружили и ликвидировали контрольным взрывом сбитые части осколков ракеты. Из-за взрыва в летних кухнях и верандах шести частных домов выбило окна. Никто не пострадал. Информацию ранее подтвердил глава округа Андрей Чесноков.

В Борисовском районе накануне дрон-камикадзе влетел в частный дом. Инцидент произошёл на окраине хутора Лозовая Рудка. Из-за взрыва в доме выбиты окна, посечены стены, повреждена внутренняя отделка, мебель, нарушена линия электроснабжения. Пострадавших нет. Также на окраине Богун-Городка противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА.

Хутор Балки Шебекинского горокруга ВСУ атаковали дронами-камикадзе. Повреждены два авто. Терезовку ударили из миномёта, а с БПЛА в селе сбросили взрывное устройство. Из-за взрыва повреждения получили дом и две машины. 19 миномётных снарядов выпустили по хутору Панков и Мухину. Новую Таволжанку и Середу атаковали дронами-камикадзе.

Щетиновку в Белгородском районе атаковали гранатомётами и артиллерией. 18 гранатомётных выстрелов зафиксировали в Красном Хуторе. Там же БПЛА сбросил осколочный боеприпас. Журавлёвку ударили дроны. Обошлось без последствий.

В районе села Тимоново Валуйского округа сбили беспилотник. Сподарюшино и Дроновку в Грайворонском округе атаковали миномётами — десять прилётов. В Краснояружском районе зафиксировали пять прилётов в результате обстрела ВСУ. Никто не пострадал, разрушений нет.

Украинский дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев: произошёл взрыв
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