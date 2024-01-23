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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Беспилотник

Украинский дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев: произошёл взрыв

23 января 2024, 15:08
Фото: Midjourney
Беспилотник

Из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадал дом в белгородском хуторе

ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. Обошлось без пострадавших, но повреждён частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинский дрон-камикадзе влетел в дом жителей хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Обошлось без пострадавших, но само домовладение получило повреждения.

«В результате взрыва никто не пострадал, в доме выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Это не первая атака Белгородской области с помощью беспилотников за сегодня. Ранее таким же дроном атаковали Терезовку в Шебекинском горокруге. В результате взрыва пострадали дом и два авто. Среди мирных жителей раненых нет.

В районе 13:00 ещё один дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в хуторе Балки. Никто не пострадал.

Ещё один дрон-камикадзе ударил по Белгородской области, есть разрушения
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