Украинский дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев: произошёл взрыв

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Украинский дрон-камикадзе влетел в дом жителей хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Обошлось без пострадавших, но само домовладение получило повреждения.
«В результате взрыва никто не пострадал, в доме выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Это не первая атака Белгородской области с помощью беспилотников за сегодня. Ранее таким же дроном атаковали Терезовку в Шебекинском горокруге. В результате взрыва пострадали дом и два авто. Среди мирных жителей раненых нет.
В районе 13:00 ещё один дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в хуторе Балки. Никто не пострадал.