Дрон-камикадзе атаковал белгородское село. Есть повреждения

До этого ВСУ также были по Грайворонскому округу с помощью дронов-камикадзе. 13 января под удар такого беспилотника попало село Мокрая Орловка. Пострадали двое местных жителей. Их положили в больницу. Первый получил осколочные ранения лица, второй — сотрясение мозга.