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Published Сегодня, 14:19

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Updated Сегодня, 14:21

Линия газоснабжения пострадала из-за атаки ВСУ на белгородское село

Дрон-камикадзе атаковал белгородское село. Есть повреждения

20 января 2024, 14:19
Фото: Midjourney

Линия газоснабжения пострадала из-за атаки ВСУ на белгородское село

Атаке дрона-камикадзе подверглась окраина села Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Повреждён газопровод, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Новостороевка-Вторая в Грайворонском горокруге. БПЛА упал и сдетонировал. Из-за этого пострадал газопровод.

«После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

16 января ВСУ впервые атаковали Губкинский горокруг. На территории муниципалитета рухнул украинский беспилотник.

До этого ВСУ также были по Грайворонскому округу с помощью дронов-камикадзе. 13 января под удар такого беспилотника попало село Мокрая Орловка. Пострадали двое местных жителей. Их положили в больницу. Первый получил осколочные ранения лица, второй — сотрясение мозга.

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#Белгородская область#Происшествия#Газопровод#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Обстрел#Разрушения#Дрон-камикадзе
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