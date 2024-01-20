Дрон-камикадзе атаковал белгородское село. Есть повреждения

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Новостороевка-Вторая в Грайворонском горокруге. БПЛА упал и сдетонировал. Из-за этого пострадал газопровод.
«После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
16 января ВСУ впервые атаковали Губкинский горокруг. На территории муниципалитета рухнул украинский беспилотник.
До этого ВСУ также были по Грайворонскому округу с помощью дронов-камикадзе. 13 января под удар такого беспилотника попало село Мокрая Орловка. Пострадали двое местных жителей. Их положили в больницу. Первый получил осколочные ранения лица, второй — сотрясение мозга.