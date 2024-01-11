Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: последствия почувствовали 50 семей

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Село Тишанка Волоконовского района атаковали с помощью дрона-камикадзе. Произошло это 11 января.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших среди мирных жителей нет. При этом зафиксированы разрушения — повреждён инфраструктурный объект электроснабжения. Без света остались около 50 частных домов.
Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий атаки после согласования с Министерством обороны РФ.