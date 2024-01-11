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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Беспилотник

Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: последствия почувствовали 50 семей

11 января 2024, 13:20
Фото: Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали белгородскую Тишанку дроном-камикадзе

ВСУ днём 11 января атаковали село в Волоконовском районе. Обошлось без жертв, однако повреждён объект электроснабжения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Село Тишанка Волоконовского района атаковали с помощью дрона-камикадзе. Произошло это 11 января.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших среди мирных жителей нет. При этом зафиксированы разрушения — повреждён инфраструктурный объект электроснабжения. Без света остались около 50 частных домов.

Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий атаки после согласования с Министерством обороны РФ.

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#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Александра Склярова
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