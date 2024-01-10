Белгородцы, которые нарушили ПДД 30 декабря при обстреле, не будут платить штрафы

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В Управлении ГИБДД по Белгородской области сообщили, что водителям, которые нарушили правила дорожного движения в период с 14:00 до 17:00 30 декабря в Белгороде во время обстрела, не придётся платить штраф.
Если же штраф придёт, водителям необходимо обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции или подать заявку через Госуслуги.
Помимо этого, сегодня, 10 января, во время вечернего эфира главы региона вопрос о штрафах за нарушение ПДД 30 декабря затронула местная жительница. Женщина поинтересовалась, нужно ли оспаривать штраф.
Я возьму в работу, индивидуально будем разбираться в каждом случае. На контроле будет этот вопрос.
Вячеслав Гладков