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Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Белгородцы, которые нарушили ПДД 30 декабря при обстреле, не будут платить штрафы

Белгородцы, которые нарушили ПДД 30 декабря при обстреле, не будут платить штрафы

10 января 2024, 17:05
Фото: 1MI
Соответствующее решение приняли в УГИБДД по Белгородской области. Если штраф придёт, то водителям необходимо будет обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции или подать заявку через Госуслуги.
Сюжет
Пдд

В Управлении ГИБДД по Белгородской области сообщили, что водителям, которые нарушили правила дорожного движения в период с 14:00 до 17:00 30 декабря в Белгороде во время обстрела, не придётся платить штраф.

Если же штраф придёт, водителям необходимо обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции или подать заявку через Госуслуги.

Помимо этого, сегодня, 10 января, во время вечернего эфира главы региона вопрос о штрафах за нарушение ПДД 30 декабря затронула местная жительница. Женщина поинтересовалась, нужно ли оспаривать штраф.

Я возьму в работу, индивидуально будем разбираться в каждом случае. На контроле будет этот вопрос.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Штрафы#Пдд#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Штрафы ГИБДД#Обстрел ВСУ#Обстрел Белгорода 30 декабря
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