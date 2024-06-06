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Штрафы ГИБДД

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Новые штрафы и ограничения: какие изменения в ПДД начали действовать с 1 июня?
С 1 июня в правила дорожного движения внесли новые изменения, которые дополняют уже существующие административные наказания. За что теперь будут штрафовать водителей, читайте в материале Бел.Ру.
6 июня, 13:28
Белгородцы, которые нарушили ПДД 30 декабря при обстреле, не будут платить штрафы
10 января, 17:05
2023
В Белгородской области элитное авто компании выставили на торги из-за долгов
Начальная цена автомобиля Mercedes-Benz 2016 года — 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
26 июня 2023, 11:56
Вывозившие из Шебекино людей водители могут добиться пересмотра штрафов ГИБДД
8 июня 2023, 08:32
Белгородец во время погони на ходу выпрыгнул из машины, а авто утонуло в водоёме
Парень пытался скрыться от патруля в Алексеевке. У него это не получилось ни пешком, ни на машине, сообщили в региональной ГИБДД.
17 января 2023, 13:40
2022
В Старом Осколе пенсионер перепутал переходный мост с проезжей частью
Мужчина поехал встречать жену с поезда и заблудился. Об инциденте сообщили в региональном управлении МВД.
5 декабря 2022, 18:45
У белгородца арестовали Mercedes-Benz за 80 штрафов ГИБДД
Приставы арестовали иномарку, а нарушитель оплатил штрафы и исполнительский сбор на общую сумму в 128,5 тыс. рублей, сообщили в региональном УФССП.
3 августа 2022, 12:04
Белгородское «Приосколье» насобирало 11 штрафов ГИБДД в Москве и других регионах
Предприятие получило более десяти штрафов от ГИБДД на общую сумму свыше 28 тыс. рублей, следует из данных, опубликованных на сайте ФССП России.
22 июля 2022, 12:06
Не оплатившего 97 штрафов ГИБДД белгородца объявили в розыск
18 июля 2022, 14:29
2021
В Белгородской области ГИБДД просит купить фоторадары, встроенные в мигалки
13 декабря 2021, 13:50

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