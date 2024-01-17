Украинский дрон-камикадзе атаковал село в приграничье, есть разрушения

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Сегодня, 17 января, ВСУ атаковали село Свердликово Суджанского района в Курской области с помощью дрона-камикадзе. В результате обстрела повреждения получили один легковой автомобиль и один частный дом: в нём посекло фасад и выбило окна.
По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, пострадавших среди мирных жителей нет.
Собственнику дома и автомобиля власти помогут с восстановлением имущества.
Отметим, что сегодняшней ночью ВСУ также атаковали Белгород и Белгородский район. Система ПВО сбила шесть беспилотников, семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир». Пострадавших нет, но есть повреждения.
Помимо этого, днём со стороны Украины были атакованы село Репяховка Краснояружского района и посёлок Дружба Валуйского горокруга. Обошлось без пострадавших. В первом населённом пункте повреждения получила линия электропередачи.