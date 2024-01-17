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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Обломки дрона

Украинский дрон-камикадзе атаковал село в приграничье, есть разрушения

17 января 2024, 12:28
Фото: страница Романа Старовойта в соцсети
Обломки дрона

ВСУ ударили по селу Свердликово в Курской области

Журналисты «Курских известий» со ссылкой на губернатора региона сообщили об обстреле села Свердликово. В результате атаки дрона-камикадзе повреждены частный дом и автомобиль местного жителя. Сам хозяин не пострадал.

Сегодня, 17 января, ВСУ атаковали село Свердликово Суджанского района в Курской области с помощью дрона-камикадзе. В результате обстрела повреждения получили один легковой автомобиль и один частный дом: в нём посекло фасад и выбило окна.

По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, пострадавших среди мирных жителей нет.

Собственнику дома и автомобиля власти помогут с восстановлением имущества.

Место падения дронаМесто падения дрона
Обломки дронаОбломки дрона
Место падения дрона
Фото: страница Романа Старовойта в соцсети

Отметим, что сегодняшней ночью ВСУ также атаковали Белгород и Белгородский район. Система ПВО сбила шесть беспилотников, семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир». Пострадавших нет, но есть повреждения.

Помимо этого, днём со стороны Украины были атакованы село Репяховка Краснояружского района и посёлок Дружба Валуйского горокруга. Обошлось без пострадавших. В первом населённом пункте повреждения получила линия электропередачи.

Жители белгородского села временно остались без света после обстрела ВСУ
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#Происшествия#Курская область#Пострадавшие#Черноземье#Белгород#Роман Старовойт#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе#Александра Склярова
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