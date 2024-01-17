Украинский дрон-камикадзе атаковал село в приграничье, есть разрушения

Отметим, что сегодняшней ночью ВСУ также атаковали Белгород и Белгородский район. Система ПВО сбила шесть беспилотников, семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир». Пострадавших нет, но есть повреждения.