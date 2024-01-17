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Published Сегодня, 10:08

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Беспилотник

Ударили по Дружбе: в белгородском посёлке сбили украинский БПЛА

17 января 2024, 10:08
Фото: Midjourney
Беспилотник

Система ПВО сбила украинский беспилотник над белгородским посёлком

Система ПВО сработала 17 января в районе посёлка Дружба в Валуйском горокруге. Обошлось без пострадавших и разрушений. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В районе посёлка Дружба Валуйского городского округа система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений на территории нет.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Они уточняют информацию о последствиях на земле.

Напомним, что сегодняшняя ночь в Белгороде и Белгородском районе прошла неспокойно. Жители проснулись от громких звуков в два часа ночи и в пять часов утра. Позже стали известны подробности произошедшего: над городом и районом система ПВО сбила шесть беспилотников, семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».

Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили 15 частных домов, две квартиры в одном многоэтажном доме, восемь автомобилей, один хозобъект, линия электропередачи и производственное помещение.

Кроме этого, за минувшие сутки ВСУ впервые атаковали Губкинский городской округ: в муниципалитете упал беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

Новая цель? Один из районов Белгородской области впервые попал под атаку ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Александра Склярова
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