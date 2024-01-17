Ударили по Дружбе: в белгородском посёлке сбили украинский БПЛА

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В районе посёлка Дружба Валуйского городского округа система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений на территории нет.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Они уточняют информацию о последствиях на земле.
Напомним, что сегодняшняя ночь в Белгороде и Белгородском районе прошла неспокойно. Жители проснулись от громких звуков в два часа ночи и в пять часов утра. Позже стали известны подробности произошедшего: над городом и районом система ПВО сбила шесть беспилотников, семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».
Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили 15 частных домов, две квартиры в одном многоэтажном доме, восемь автомобилей, один хозобъект, линия электропередачи и производственное помещение.
Кроме этого, за минувшие сутки ВСУ впервые атаковали Губкинский городской округ: в муниципалитете упал беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.