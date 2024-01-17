Ударили по Дружбе: в белгородском посёлке сбили украинский БПЛА

Напомним, что сегодняшняя ночь в Белгороде и Белгородском районе прошла неспокойно. Жители проснулись от громких звуков в два часа ночи и в пять часов утра. Позже стали известны подробности произошедшего: над городом и районом система ПВО сбила шесть беспилотников, семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».