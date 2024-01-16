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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Обстрел Белгорода 30 декабря

Военкор Сладков: рота ВСУ пыталась проникнуть в Белгород при обстреле 30 декабря

16 января 2024, 13:03
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгорода 30 декабря

Сладков сообщил о попытке ВСУ прорваться в Белгород 30 декабря

Военный журналист утверждает, что противник пытался попасть на территорию области при поддержке бронетехники. Однако прорыв удалось предотвратить, цитирует военкора «Говорит Москва».

Военкор Александр Сладков заявил, что при атаке на Белгород 30 декабря ВСУ пытались проникнуть на территорию области в составе роты. Попытку противника пресекли.

Об этом Сладков сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, противник передвигался с поддержкой бронетехники и машин повышенной проходимости с пулемётами.

«Мне пришла информация, что, оказывается, вместе с активной атакой Белгорода была предпринята попытка войти на территорию Белгородчины роты противника», — говорит военкор.

Он также рассказал, что противника в итоге разбили, не дав возможности зайти. Этого удалось достичь совместными усилиями.

«Тут и пограничники, и спецназ, и ФСБ, и Минобороны, и территориальная самооборона, и Росгвардия, и МВД — единый кулак, плюс усилия губернатора, они дают чёткий эффект», — утверждает военкор.

30 декабря Белгород попал под сильнейший обстрел ВСУ с начала спецоперации. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Ранения получили ещё 109 мирных жителей.

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