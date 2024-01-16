Военкор Сладков: рота ВСУ пыталась проникнуть в Белгород при обстреле 30 декабря

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Военкор Александр Сладков заявил, что при атаке на Белгород 30 декабря ВСУ пытались проникнуть на территорию области в составе роты. Попытку противника пресекли.
Об этом Сладков сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, противник передвигался с поддержкой бронетехники и машин повышенной проходимости с пулемётами.
«Мне пришла информация, что, оказывается, вместе с активной атакой Белгорода была предпринята попытка войти на территорию Белгородчины роты противника», — говорит военкор.
Он также рассказал, что противника в итоге разбили, не дав возможности зайти. Этого удалось достичь совместными усилиями.
«Тут и пограничники, и спецназ, и ФСБ, и Минобороны, и территориальная самооборона, и Росгвардия, и МВД — единый кулак, плюс усилия губернатора, они дают чёткий эффект», — утверждает военкор.
30 декабря Белгород попал под сильнейший обстрел ВСУ с начала спецоперации. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Ранения получили ещё 109 мирных жителей.