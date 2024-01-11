Восемь раненных при обстреле 30 декабря белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В настоящий момент на стационарном лечении находятся 40 белгородцев, в том числе 12 детей, пострадавших при обстреле 30 декабря.
25 человек были эвакуированы в медицинские организации Москвы. Из 25 человек восемь находятся в тяжёлом состоянии, 13 человек — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.
Все пациенты, которые нуждаются в реабилитации, будут ей обеспечены, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстреле детей. В настоящий момент четыре девочки проходят лечение в Российской детской клинической больнице в Москве.