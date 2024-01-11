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Восемь раненных при обстреле 30 декабря белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Восемь раненных при обстреле 30 декабря белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

11 января 2024, 16:18
Фото: Midjourney
Белгородцы проходятся лечение в медицинских организациях Москвы. Ещё 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.

В настоящий момент на стационарном лечении находятся 40 белгородцев, в том числе 12 детей, пострадавших при обстреле 30 декабря.

25 человек были эвакуированы в медицинские организации Москвы. Из 25 человек восемь находятся в тяжёлом состоянии, 13 человек — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

Все пациенты, которые нуждаются в реабилитации, будут ей обеспечены, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстреле детей. В настоящий момент четыре девочки проходят лечение в Российской детской клинической больнице в Москве.

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