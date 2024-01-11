Какие компенсации полагаются жителям Белгорода при обстреле ВСУ

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
Белгород находится под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ с 29 декабря. Самый мощный удар был нанесен 30 декабря, тогда украинские военные применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В результате атаки пострадали более ста человек, погибли 25, их них пять детей.
Президент Владимир Путин и ряд других официальных лиц назвали произошедшее терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Обстрелы продолжились и в первые первые дни нового года, есть погибшие и раненые. Региональные власти также сообщили информацию о количестве разрушений и поврежденного имущества. По данным с оперсовещания, в результате обстрелов в Белгороде пострадали 995 жилых помещений, включая квартиры и частные дома, а также 2412 м² кровли. Также были зафиксированы различные повреждения 110 хозсубъектов, 23 соцобъектов и как минимум 600 автомобилей.
В такой ситуации возникает резонный вопрос, на какую помощь и компенсации могут рассчитывать пострадавшие белгородцы от государства.
В случае официального признания произошедших событий терактом начинают действовать положения постановления правительства РФ от 28 декабря 2019 года N 1928. В нем, в частности перечислены размеры выплат гражданам, пострадавшим при атаке.
Так, родственникам погибших в результате теракта полагается выплата в один миллион рублей.
По 400 тысяч рублей выплачивают при получении тяжкого вреда здоровью, а по 200 тысяч рублей — легкого вреда.
Документом также предусмотрена единовременная материальная помощь в 10 тысяч рублей.
Между тем, власти Белгородской области уже приступили к выплате компенсаций пострадавшим при обстреле 30 декабря из резервного фонда. Ранее губернатор области Вячеслав Гладков объявил о выплатах семьям погибших в три миллиона рублей, а по ранению — 500 тысяч рублей. Как разъясняли представители администрации, средний вред здоровью оценивается на основании заключения врачей и исходя из потери функции органа более 30%, а также если лечение длилось более 21 дня.
Отметим, такие же выплаты положены на сегодняшний день семьям погибших и раненых участников СВО на Украине.
Также было принято решение выплатить родным, которые сейчас ухаживают в Москве за своими пострадавшими родственниками, по 50 тысяч рублей.
Помимо этого, администрация Белгородской области взяла на себя все затраты на похороны, включая поминки.
Компенсация при ущербе имуществу первой необходимости при теракте составит 50 тысяч рублей, следует из постановления правительства. Если оно утрачено полностью, то 100 тысяч рублей.
Потерявшим в результате обстрела единственное жилье полагается именной жилищный сертификат. Однако региональные власти также могут принять решение о предоставлении пострадавшим других жилых помещений. В Белгородской области этот вопрос регулируется постановлением правительства от 17.02.2023 № 82-ПП.
В постановлении федерального правительства также оговаривается размер компенсаций за частичную и полную утрату имущества индивидуальным предпринимателям и юрлицам — до 200 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.
Чтобы получить компенсации, необходимо заявить о повреждении имущества и добиться включения в соответствующий список.
Ранее власти Белгородской области уже составили планы по восстановлению поврежденного имущества. Так, все работы по остеклению балконов и окон в индивидуальных и многоквартирных домах, ремонту кровель и восстановлению внутренней отделки в жилых помещениях должны завершиться к началу февраля.
В Белгороде также стартовали выплаты владельцам пострадавших автомобилей. Компенсацию получат 600 автовладельцев — именно столько машин пострадало из-за атак ВСУ на город с 29 декабря. Для решения всех вопросов рекомендуется обратиться на «горячую линию» (см. контакты на изображении выше).
Напомним, в региональном правительстве также организован прием горожан, пострадавших от обстрелов ВСУ, для оказания им необходимой правовой помощи. Белгородцы смогут встретиться с омбудсменом Жанной Киреевой, чиновниками из профильных министерств, а также представителями юридического бюро. Приемы проводятся с 10 по 12 января с 14:00 до 21:00. В пятницу он состоится в ТЦ «Заря» на Макаренко, 20. С собой необходимо взять паспорт.