Какие компенсации полагаются жителям Белгорода при обстреле ВСУ

Между тем, власти Белгородской области уже приступили к выплате компенсаций пострадавшим при обстреле 30 декабря из резервного фонда. Ранее губернатор области Вячеслав Гладков объявил о выплатах семьям погибших в три миллиона рублей, а по ранению — 500 тысяч рублей. Как разъясняли представители администрации, средний вред здоровью оценивается на основании заключения врачей и исходя из потери функции органа более 30%, а также если лечение длилось более 21 дня.