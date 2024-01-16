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Переезд

22 белгородца, пострадавших при обстреле 30 декабря, отправились в Калининград

16 января 2024, 11:05
Фото: 1MI
Переезд

Гостевую реабилитацию в Калининграде пройдут 22 белгородца

Среди участников первого потока гостевой реабилитации — семьи, в которых дети получили лёгкие ранения и сильные эмоциональные потрясения. Группа вернётся в Белгород 20 января, сообщили в группе «Святое Белогорье против детского рака».

15 января стартовала программа гостевой реабилитации для белгородцев, пострадавших при обстреле города 30 декабря. В Калининград отправились 22 жителя Белгорода. Они будут работать с психологом. Помимо этого, для белгородцев подготовили активный отдых: «Будет Балтийское море и Куршская коса, Зеленоград и колесо обозрения».

Среди участников первого потока — семьи, где дети получили лёгкие ранения и сильные эмоциональные потрясения от увиденного.

Для них не предусмотрены никакие выплаты, как и никакие другие программы. Но хорошо, что есть проект «Гостевая реабилитация» и мы можем поддержать детей вот таким способом. Без реабилитации дальнейшую нормальную жизнь трудно представить.
«Святое Белогорье против детского рака»

В Белгород первая группа вернётся 20 января. После возвращения этой группы к поездке будут готовить следующую.

Напомним, что партнёром проекта «Гостевая реабилитация» стал калининградский фонд «Верю в чудо». «Святое Белогорье против детского рака» оплачивает проезд до Калининграда.

Поездка в Калининград: как белгородцам помогут справиться после трагедии 30 декабря
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#Общество#Новости Белгорода#Калининградская область#Реабилитация#Психолог#Белгород#Алина Харина#Обстрел Белгорода 30 декабря
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