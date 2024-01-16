22 белгородца, пострадавших при обстреле 30 декабря, отправились в Калининград

15 января стартовала программа гостевой реабилитации для белгородцев, пострадавших при обстреле города 30 декабря. В Калининград отправились 22 жителя Белгорода. Они будут работать с психологом. Помимо этого, для белгородцев подготовили активный отдых: «Будет Балтийское море и Куршская коса, Зеленоград и колесо обозрения».