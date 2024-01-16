22 белгородца, пострадавших при обстреле 30 декабря, отправились в Калининград

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
15 января стартовала программа гостевой реабилитации для белгородцев, пострадавших при обстреле города 30 декабря. В Калининград отправились 22 жителя Белгорода. Они будут работать с психологом. Помимо этого, для белгородцев подготовили активный отдых: «Будет Балтийское море и Куршская коса, Зеленоград и колесо обозрения».
Среди участников первого потока — семьи, где дети получили лёгкие ранения и сильные эмоциональные потрясения от увиденного.
Для них не предусмотрены никакие выплаты, как и никакие другие программы. Но хорошо, что есть проект «Гостевая реабилитация» и мы можем поддержать детей вот таким способом. Без реабилитации дальнейшую нормальную жизнь трудно представить.
«Святое Белогорье против детского рака»
В Белгород первая группа вернётся 20 января. После возвращения этой группы к поездке будут готовить следующую.
Напомним, что партнёром проекта «Гостевая реабилитация» стал калининградский фонд «Верю в чудо». «Святое Белогорье против детского рака» оплачивает проезд до Калининграда.